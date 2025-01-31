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Снежная Луна: когда будет полнолуние в феврале-2025 - РИА Новости, 31.01.2025
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19:01 31.01.2025 (обновлено: 19:42 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/polnolunie-1996703416.html
Снежная Луна: когда будет полнолуние в феврале-2025
Снежная Луна: когда будет полнолуние в феврале-2025 - РИА Новости, 31.01.2025
Снежная Луна: когда будет полнолуние в феврале-2025
Полный лунный цикл включает в себя несколько фаз, основные из них - полнолуние и новолуние, которые происходят ежемесячно в разные даты. Какого числа и в какое... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:01:00+03:00
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луна
земля
планеты
полнолуние
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полный лунный цикл включает в себя несколько фаз, основные из них - полнолуние и новолуние, которые происходят ежемесячно в разные даты. Какого числа и в какое время будет полнолуние в феврале 2025 года, что за планеты находятся рядом с Луной в этот период, где лучше следить за ярким лунным диском, чтобы хорошо его разглядеть, - в материале РИА НовостиПолнолуние в февралеЛунный цикл - период, за который Луна делает полный оборот вокруг Земли, он длится 29,5 дня. В течение этого времени спутник нашей планеты проходит через различные фазы, основные из которых - новолуние, первая, последняя четверти и полнолуние. Лунными фазами человек назвал видимые изменения в освещенности этого небесного тела, так как во время его вращения вокруг Земли, Солнце освещает разные стороны. В тот момент, когда Земля находится между Солнцем и Луной, а та сторона спутника, которая обращена к нам, освещена так, что виден полный лунный диск, называется полнолунием.Полнолуние наступает ежемесячно, и хотя визуально мы можем его наблюдать в течение нескольких дней, совершенно полным диск становится только в определенное время. Например, 12 февраля 2025 года это произойдет в 16:54 по московскому времени.Изредка полнолуния во втором зимнем месяце не происходит вообще, это называется “черной луной” (хотя, этим термином называют и другие явления), в последний раз такое было в 2018 году, а следующий раз будет в 2037-м. В этой фазе Луна обращена к Земле своей неосвещенной стороной.Когда и где наблюдатьДля того, чтобы полюбоваться полнолунием, не нужны специальные приспособления, лунный диск прекрасно виден невооруженным глазом. Лучше всего выбирать возвышенность подальше от городских огней, астрономы советуют наблюдать за спутником земли сразу после заката или перед рассветом, так как именно в это время Луна будет казаться больше всего. Телескоп или бинокль помогут рассмотреть детали на поверхности спутника, но лучше всего кратеры, горы и холмы видны в первой и последней четверти, так как на них ложится тень от Солнца. Следует помнить, что лунный диск во время полнолуния очень ярок, поэтому для телескопа следует приобрести специальные фильтры.Какие звезды будут рядом с Луной в февралеПолная Луна во время февральского полнолуния обычно находится в одном из трех созвездий: Льва, Рака или в небольшом созвездии Секстанта рядом со Львом. В феврале 2025 спутник нашей планеты во время полнолуния будет находиться в созвездии Льва, в 2026 - в Раке, в 2029 - в Секстанте.Часто рядом с лунным диском можно увидеть яркую планету, чтобы определить ее название можно использовать мобильные приложения, которые позволяют в реальном времени следить за звездным небом. В феврале 2025 года возле спутника Земли появятся:1 февраля - Сатурн ранним утром (5:37) и Венера поздним вечером (23:33);2 февраля - Нептун (00:35);5 февраля - Уран (21:45);7 февраля - Юпитер (05:00);9 февраля - Марс (21:09);28 февраля - Сатурн (21:29).Мнение экспертаУ разных народов ежемесячные полнолуния получили своеобразные названия. Например, жители Северной Америки и Европы февральское явление называют “Снежной Луной”, в Китае -“Расцветающей Луной”, кельтские народы - “Ледяной Луной”, а в южном полушарии - “Зерновой Луной”, “Ячменной Луной”, “Красной Луной”.
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луна, земля, планеты, полнолуние
Луна, Земля, планеты, полнолуние

Снежная Луна: когда будет полнолуние в феврале-2025

© Getty Images / Kotenko_AПолнолуние в феврале
Полнолуние в феврале - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Kotenko_A
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полный лунный цикл включает в себя несколько фаз, основные из них - полнолуние и новолуние, которые происходят ежемесячно в разные даты. Какого числа и в какое время будет полнолуние в феврале 2025 года, что за планеты находятся рядом с Луной в этот период, где лучше следить за ярким лунным диском, чтобы хорошо его разглядеть, - в материале РИА Новости

Полнолуние в феврале

Лунный цикл - период, за который Луна делает полный оборот вокруг Земли, он длится 29,5 дня. В течение этого времени спутник нашей планеты проходит через различные фазы, основные из которых - новолуние, первая, последняя четверти и полнолуние. Лунными фазами человек назвал видимые изменения в освещенности этого небесного тела, так как во время его вращения вокруг Земли, Солнце освещает разные стороны. В тот момент, когда Земля находится между Солнцем и Луной, а та сторона спутника, которая обращена к нам, освещена так, что виден полный лунный диск, называется полнолунием.
© ИнфографикаПолнолуние в феврале
Полнолуние в феврале
© Инфографика
Полнолуние в феврале
Полнолуние наступает ежемесячно, и хотя визуально мы можем его наблюдать в течение нескольких дней, совершенно полным диск становится только в определенное время. Например, 12 февраля 2025 года это произойдет в 16:54 по московскому времени.
Изредка полнолуния во втором зимнем месяце не происходит вообще, это называется “черной луной” (хотя, этим термином называют и другие явления), в последний раз такое было в 2018 году, а следующий раз будет в 2037-м. В этой фазе Луна обращена к Земле своей неосвещенной стороной.
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Когда и где наблюдать

Для того, чтобы полюбоваться полнолунием, не нужны специальные приспособления, лунный диск прекрасно виден невооруженным глазом. Лучше всего выбирать возвышенность подальше от городских огней, астрономы советуют наблюдать за спутником земли сразу после заката или перед рассветом, так как именно в это время Луна будет казаться больше всего. Телескоп или бинокль помогут рассмотреть детали на поверхности спутника, но лучше всего кратеры, горы и холмы видны в первой и последней четверти, так как на них ложится тень от Солнца. Следует помнить, что лунный диск во время полнолуния очень ярок, поэтому для телескопа следует приобрести специальные фильтры.
© Getty Images / AnadoluПолнолуние зимой
Полнолуние зимой - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Anadolu
Полнолуние зимой

Какие звезды будут рядом с Луной в феврале

Полная Луна во время февральского полнолуния обычно находится в одном из трех созвездий: Льва, Рака или в небольшом созвездии Секстанта рядом со Львом. В феврале 2025 спутник нашей планеты во время полнолуния будет находиться в созвездии Льва, в 2026 - в Раке, в 2029 - в Секстанте.
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Часто рядом с лунным диском можно увидеть яркую планету, чтобы определить ее название можно использовать мобильные приложения, которые позволяют в реальном времени следить за звездным небом. В феврале 2025 года возле спутника Земли появятся:
1 февраля - Сатурн ранним утром (5:37) и Венера поздним вечером (23:33);
2 февраля - Нептун (00:35);
5 февраля - Уран (21:45);
7 февраля - Юпитер (05:00);
9 февраля - Марс (21:09);
28 февраля - Сатурн (21:29).

Мнение эксперта

У разных народов ежемесячные полнолуния получили своеобразные названия. Например, жители Северной Америки и Европы февральское явление называют “Снежной Луной”, в Китае -“Расцветающей Луной”, кельтские народы - “Ледяной Луной”, а в южном полушарии - “Зерновой Луной”, “Ячменной Луной”, “Красной Луной”.
 
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