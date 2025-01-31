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СМИ рассказали о "тройном промахе" ЕС против России - РИА Новости, 31.01.2025
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14:12 31.01.2025 (обновлено: 15:24 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/politico-1996621148.html
СМИ рассказали о "тройном промахе" ЕС против России
СМИ рассказали о "тройном промахе" ЕС против России - РИА Новости, 31.01.2025
СМИ рассказали о "тройном промахе" ЕС против России
Желание Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения может стать "тройным промахом" для сельскохозяйственного сектора ЕС, пишет Politico. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:12:00+03:00
2025-01-31T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
экономика
россия
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евросоюз
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Желание Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения может стать "тройным промахом" для сельскохозяйственного сектора ЕС, пишет Politico."Последний шаг Европейской комиссии по введению пошлин на российские удобрения должен был стать тройной победой. &lt;...&gt; Вместо этого все это больше похоже на тройной промах", — говорится в материале.Отмечается, что ЕС надеялся одновременно обрубить источник доходов в Россию, помочь европейским производителям и избежать повышения цен, но получил полностью противоположный результат и теперь может столкнуться с неприятными последствиями."Еще один скачок цен на удобрения может спровоцировать новые волны протестов", — отмечает автор.В январе Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором представила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из РФ и Белоруссии. При этом новые ограничительные меры ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до утверждения этот вопрос не стоит обсуждений.
https://ria.ru/20250129/davlenie-1996054700.html
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экономика, россия, белоруссия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Белоруссия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
СМИ рассказали о "тройном промахе" ЕС против России

Politico: пошлины на удобрения из России станут тройным промахом ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Желание Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения может стать "тройным промахом" для сельскохозяйственного сектора ЕС, пишет Politico.
"Последний шаг Европейской комиссии по введению пошлин на российские удобрения должен был стать тройной победой. <...> Вместо этого все это больше похоже на тройной промах", — говорится в материале.
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Отмечается, что ЕС надеялся одновременно обрубить источник доходов в Россию, помочь европейским производителям и избежать повышения цен, но получил полностью противоположный результат и теперь может столкнуться с неприятными последствиями.
"Еще один скачок цен на удобрения может спровоцировать новые волны протестов", — отмечает автор.
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В январе Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором представила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из РФ и Белоруссии. При этом новые ограничительные меры ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до утверждения этот вопрос не стоит обсуждений.
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