https://ria.ru/20250131/polety-1996724340.html
В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США
В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США - РИА Новости, 31.01.2025
В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США
Пассажирские полеты в США безопасны, заверила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт после авиакатастрофы в Вашингтоне. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:36:00+03:00
2025-01-31T21:36:00+03:00
2025-01-31T21:36:00+03:00
в мире
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рональд рейган
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Пассажирские полеты в США безопасны, заверила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт после авиакатастрофы в Вашингтоне. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) уже сказал, что американцы должны чувствовать себя в безопасности во время авиапутешествий", - сказала Левитт на брифинге. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250131/aviakatastrofa-1996589535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Дональд Трамп, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США
Белый дом после авиакатастрофы заверил, что пассажирские полеты в США безопасны