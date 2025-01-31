https://ria.ru/20250131/polety-1996724340.html

В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США

В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США - РИА Новости, 31.01.2025

В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США

Пассажирские полеты в США безопасны, заверила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт после авиакатастрофы в Вашингтоне. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:36:00+03:00

2025-01-31T21:36:00+03:00

2025-01-31T21:36:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

рональд рейган

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Пассажирские полеты в США безопасны, заверила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт после авиакатастрофы в Вашингтоне. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) уже сказал, что американцы должны чувствовать себя в безопасности во время авиапутешествий", - сказала Левитт на брифинге. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250131/aviakatastrofa-1996589535.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном