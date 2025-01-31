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В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США - РИА Новости, 31.01.2025
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21:36 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/polety-1996724340.html
В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США
В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США - РИА Новости, 31.01.2025
В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США
Пассажирские полеты в США безопасны, заверила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт после авиакатастрофы в Вашингтоне. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:36:00+03:00
2025-01-31T21:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
рональд рейган
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Пассажирские полеты в США безопасны, заверила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт после авиакатастрофы в Вашингтоне. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) уже сказал, что американцы должны чувствовать себя в безопасности во время авиапутешествий", - сказала Левитт на брифинге. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
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в мире, сша, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Дональд Трамп, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В Белом доме заявили о безопасности пассажирских полетов в США

Белый дом после авиакатастрофы заверил, что пассажирские полеты в США безопасны

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Пассажирские полеты в США безопасны, заверила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт после авиакатастрофы в Вашингтоне.
«
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) уже сказал, что американцы должны чувствовать себя в безопасности во время авиапутешествий", - сказала Левитт на брифинге.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Самолет взлетает из Национального аэропорта имени Рейгана недалеко от места аварийно-спасательной операции на реке Потомак - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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В миреСШАДональд ТрампРональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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