https://ria.ru/20250131/pokhischenie-1996549973.html
В Тюменской области выясняют обстоятельства похищения школьницы
В Тюменской области выясняют обстоятельства похищения школьницы - РИА Новости, 31.01.2025
В Тюменской области выясняют обстоятельства похищения школьницы
Полицейские ищут школьницу, якобы похищенную неизвестными в тюменском селе Княжево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:30:00+03:00
2025-01-31T10:30:00+03:00
2025-01-31T12:25:00+03:00
происшествия
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Полицейские ищут школьницу, якобы похищенную неизвестными в тюменском селе Княжево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД."Сотрудники полиции устанавливают полные обстоятельства произошедшего. Изучены записи с камеры видеонаблюдения, опрошены очевидцы. Продолжаются мероприятия, направленные на установление местонахождения девочки", — заявили в ведомстве.По данным местных СМИ, 30 января двое молодых людей силой усадили в машину 13-летнюю девочку, которую подкараулили у выхода из школы. Как пишет портал Ura.ru, отец и бабушка школьницы — цыгане, а сама девочка добровольно села в автомобиль.
https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html
тюменская область
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РИА Новости
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Похищение 13-летней девочки в тюменском селе Княжево
Уголовное дело завели после исчезновения в тюменском селе Княжево 13-летней девочки, которую увезли неизвестные, сообщили в управлении СК.
2025-01-31T10:30
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, тюменская область
Происшествия, Тюменская область
В Тюменской области выясняют обстоятельства похищения школьницы
Полиция ищет школьницу, якобы похищенную неизвестными в тюменском селе Княжево
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Полицейские ищут школьницу, якобы похищенную неизвестными в тюменском селе Княжево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"Сотрудники полиции устанавливают полные обстоятельства произошедшего. Изучены записи с камеры видеонаблюдения, опрошены очевидцы. Продолжаются мероприятия, направленные на установление местонахождения девочки", — заявили в ведомстве.
По данным местных СМИ, 30 января двое молодых людей силой усадили в машину 13-летнюю девочку, которую подкараулили у выхода из школы.
Как пишет портал Ura.ru, отец и бабушка школьницы — цыгане, а сама девочка добровольно села в автомобиль.