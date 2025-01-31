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В Тюменской области выясняют обстоятельства похищения школьницы

В Тюменской области выясняют обстоятельства похищения школьницы - РИА Новости, 31.01.2025

В Тюменской области выясняют обстоятельства похищения школьницы

Полицейские ищут школьницу, якобы похищенную неизвестными в тюменском селе Княжево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 31.01.2025

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2025-01-31T10:30:00+03:00

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происшествия

тюменская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Полицейские ищут школьницу, якобы похищенную неизвестными в тюменском селе Княжево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД."Сотрудники полиции устанавливают полные обстоятельства произошедшего. Изучены записи с камеры видеонаблюдения, опрошены очевидцы. Продолжаются мероприятия, направленные на установление местонахождения девочки", — заявили в ведомстве.По данным местных СМИ, 30 января двое молодых людей силой усадили в машину 13-летнюю девочку, которую подкараулили у выхода из школы. Как пишет портал Ura.ru, отец и бабушка школьницы — цыгане, а сама девочка добровольно села в автомобиль.

https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html

тюменская область

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Похищение 13-летней девочки в тюменском селе Княжево Уголовное дело завели после исчезновения в тюменском селе Княжево 13-летней девочки, которую увезли неизвестные, сообщили в управлении СК. 2025-01-31T10:30 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область