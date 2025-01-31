https://ria.ru/20250131/podmoskove-1996587922.html

Новая детско-взрослая поликлиника открылась в Подмосковье

Новая детско-взрослая поликлиника открылась в Подмосковье - РИА Новости, 31.01.2025

Новая детско-взрослая поликлиника открылась в Подмосковье

Новая детско-взрослая поликлиника на тысячу посещений в смену открылась в ЖК "Пригород Лесное" Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:23:00+03:00

2025-01-31T12:23:00+03:00

2025-01-31T12:23:00+03:00

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московская область (подмосковье)

поликлиника

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая детско-взрослая поликлиника на тысячу посещений в смену открылась в ЖК "Пригород Лесное" Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина, в области уделяется большое внимание первичному звену, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь рядом с домом. Теперь такая помощь станет доступнее почти для 50 тысяч жителей. "Сформировали команду медицинских специалистов, которые будут вести прием, оснастили поликлинику новейшим медицинским оборудованием. Разделили на отдельные блоки взрослое и детское отделения, чтобы потоки пациентов не пересекались", - сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба. Модернизация первичного звена здравоохранения проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В поликлинике ведут прием педиатры, терапевты, а также узкопрофильные врачи: невролог, хирург, уролог, офтальмолог, оториноларинголог и другие. Для пациентов с признаками ОРВИ работают отдельные фильтр-боксы. В блоке лучевой диагностики поликлиники установлено современное медицинское оборудование: рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, стоматологический рентген и многое другое.

https://ria.ru/20250130/onko-1996393799.html

https://ria.ru/20250129/lekarstva-1996182493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), поликлиника