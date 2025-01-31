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Новая детско-взрослая поликлиника открылась в Подмосковье - РИА Новости, 31.01.2025
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Новости Подмосковья
 
12:23 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/podmoskove-1996587922.html
Новая детско-взрослая поликлиника открылась в Подмосковье
Новая детско-взрослая поликлиника открылась в Подмосковье - РИА Новости, 31.01.2025
Новая детско-взрослая поликлиника открылась в Подмосковье
Новая детско-взрослая поликлиника на тысячу посещений в смену открылась в ЖК "Пригород Лесное" Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:23:00+03:00
2025-01-31T12:23:00+03:00
новости подмосковья
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поликлиника
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая детско-взрослая поликлиника на тысячу посещений в смену открылась в ЖК "Пригород Лесное" Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина, в области уделяется большое внимание первичному звену, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь рядом с домом. Теперь такая помощь станет доступнее почти для 50 тысяч жителей. "Сформировали команду медицинских специалистов, которые будут вести прием, оснастили поликлинику новейшим медицинским оборудованием. Разделили на отдельные блоки взрослое и детское отделения, чтобы потоки пациентов не пересекались", - сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба. Модернизация первичного звена здравоохранения проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В поликлинике ведут прием педиатры, терапевты, а также узкопрофильные врачи: невролог, хирург, уролог, офтальмолог, оториноларинголог и другие. Для пациентов с признаками ОРВИ работают отдельные фильтр-боксы. В блоке лучевой диагностики поликлиники установлено современное медицинское оборудование: рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, стоматологический рентген и многое другое.
https://ria.ru/20250130/onko-1996393799.html
https://ria.ru/20250129/lekarstva-1996182493.html
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московская область (подмосковье), поликлиника
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), поликлиника
Новая детско-взрослая поликлиника открылась в Подмосковье

В Ленинском округе Подмосковья открылась новая поликлиника

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиНовая детско-взрослая поликлиника открылась в Ленинском округе, Московская область
Новая детско-взрослая поликлиника открылась в Ленинском округе, Московская область - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая детско-взрослая поликлиника на тысячу посещений в смену открылась в ЖК "Пригород Лесное" Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина, в области уделяется большое внимание первичному звену, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь рядом с домом. Теперь такая помощь станет доступнее почти для 50 тысяч жителей.
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"Сформировали команду медицинских специалистов, которые будут вести прием, оснастили поликлинику новейшим медицинским оборудованием. Разделили на отдельные блоки взрослое и детское отделения, чтобы потоки пациентов не пересекались", - сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Модернизация первичного звена здравоохранения проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
В поликлинике ведут прием педиатры, терапевты, а также узкопрофильные врачи: невролог, хирург, уролог, офтальмолог, оториноларинголог и другие. Для пациентов с признаками ОРВИ работают отдельные фильтр-боксы. В блоке лучевой диагностики поликлиники установлено современное медицинское оборудование: рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, стоматологический рентген и многое другое.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)поликлиника
 
 
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