https://ria.ru/20250131/podmoskove-1996549336.html
В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху
В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху - РИА Новости, 31.01.2025
В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху
Специалисты "Мособлпожспаса" спасли провалившуюся под лед беременную лосиху в Талдомском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:28:00+03:00
2025-01-31T10:28:00+03:00
2025-01-31T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты "Мособлпожспаса" спасли провалившуюся под лед беременную лосиху в Талдомском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. "В четверг работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ "Мособлпожспас" спасли беременную лосиху, провалившуюся под лед. Случай произошел в деревне Бельское Талдомского городского округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в единую службу экстренных вызовов "Система-112" обратились очевидцы и рассказали, что переходившая через замёрзший полноводный ручей лосиха попала в ледяную ловушку, самостоятельно выбраться из западни она не смогла. "По указанному адресу оперативно прибыли работники противопожарно-спасательной службы. Спасатели подобрались к животному, осторожно накинули трос на шею парнокопытного и вместе с местными жителями вытянули его на берег. На суше выяснилось, что лосиха беременная. Животное выбилось из сил и не могло подняться на ноги. Специалисты укутали замерзшую лосиху в термоодеяло и растерли её тело, чтобы улучшить кровообращение", - приводит пресс-служба слова старшего смены Сергея Бардышева. По его словам, убедившись, что будущая мамочка может передвигаться самостоятельно, животное отпустили в лес.
https://ria.ru/20250123/tjulen-1995122137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996556230_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4af1c0241ca8654dacd08210942d864d.jpg
Спасение, провалившейся под лед беременной лосихи в Подмосковье
В Подмосковье спасли провалившуюся под лед беременную лосиху. Она переходила через замерзший полноводный ручей и угодила в ледяную ловушку.
2025-01-31T10:28
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), мособлпожспас
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Мособлпожспас
В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху
В Подмосковье спасли беременную лосиху, провалившуюся под лет
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты "Мособлпожспаса" спасли провалившуюся под лед беременную лосиху в Талдомском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"В четверг работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ "Мособлпожспас" спасли беременную лосиху, провалившуюся под лед. Случай произошел в деревне Бельское Талдомского городского округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в единую службу экстренных вызовов "Система-112" обратились очевидцы и рассказали, что переходившая через замёрзший полноводный ручей лосиха попала в ледяную ловушку, самостоятельно выбраться из западни она не смогла.
"По указанному адресу оперативно прибыли работники противопожарно-спасательной службы. Спасатели подобрались к животному, осторожно накинули трос на шею парнокопытного и вместе с местными жителями вытянули его на берег. На суше выяснилось, что лосиха беременная. Животное выбилось из сил и не могло подняться на ноги. Специалисты укутали замерзшую лосиху в термоодеяло и растерли её тело, чтобы улучшить кровообращение", - приводит пресс-служба слова старшего смены Сергея Бардышева.
По его словам, убедившись, что будущая мамочка может передвигаться самостоятельно, животное отпустили в лес.