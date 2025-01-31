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В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху - РИА Новости, 31.01.2025
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10:28 31.01.2025 (обновлено: 11:32 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/podmoskove-1996549336.html
В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху
В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху - РИА Новости, 31.01.2025
В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху
Специалисты "Мособлпожспаса" спасли провалившуюся под лед беременную лосиху в Талдомском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:28:00+03:00
2025-01-31T11:32:00+03:00
хорошие новости
московская область (подмосковье)
мособлпожспас
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты "Мособлпожспаса" спасли провалившуюся под лед беременную лосиху в Талдомском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. "В четверг работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ "Мособлпожспас" спасли беременную лосиху, провалившуюся под лед. Случай произошел в деревне Бельское Талдомского городского округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в единую службу экстренных вызовов "Система-112" обратились очевидцы и рассказали, что переходившая через замёрзший полноводный ручей лосиха попала в ледяную ловушку, самостоятельно выбраться из западни она не смогла. "По указанному адресу оперативно прибыли работники противопожарно-спасательной службы. Спасатели подобрались к животному, осторожно накинули трос на шею парнокопытного и вместе с местными жителями вытянули его на берег. На суше выяснилось, что лосиха беременная. Животное выбилось из сил и не могло подняться на ноги. Специалисты укутали замерзшую лосиху в термоодеяло и растерли её тело, чтобы улучшить кровообращение", - приводит пресс-служба слова старшего смены Сергея Бардышева. По его словам, убедившись, что будущая мамочка может передвигаться самостоятельно, животное отпустили в лес.
https://ria.ru/20250123/tjulen-1995122137.html
https://ria.ru/20240717/podmoskove-1960191861.html
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Спасение, провалившейся под лед беременной лосихи в Подмосковье
В Подмосковье спасли провалившуюся под лед беременную лосиху. Она переходила через замерзший полноводный ручей и угодила в ледяную ловушку.
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московская область (подмосковье), мособлпожспас
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Мособлпожспас
В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху

В Подмосковье спасли беременную лосиху, провалившуюся под лет

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты "Мособлпожспаса" спасли провалившуюся под лед беременную лосиху в Талдомском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"В четверг работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ "Мособлпожспас" спасли беременную лосиху, провалившуюся под лед. Случай произошел в деревне Бельское Талдомского городского округа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в единую службу экстренных вызовов "Система-112" обратились очевидцы и рассказали, что переходившая через замёрзший полноводный ручей лосиха попала в ледяную ловушку, самостоятельно выбраться из западни она не смогла.
"По указанному адресу оперативно прибыли работники противопожарно-спасательной службы. Спасатели подобрались к животному, осторожно накинули трос на шею парнокопытного и вместе с местными жителями вытянули его на берег. На суше выяснилось, что лосиха беременная. Животное выбилось из сил и не могло подняться на ноги. Специалисты укутали замерзшую лосиху в термоодеяло и растерли её тело, чтобы улучшить кровообращение", - приводит пресс-служба слова старшего смены Сергея Бардышева.
По его словам, убедившись, что будущая мамочка может передвигаться самостоятельно, животное отпустили в лес.
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