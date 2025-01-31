https://ria.ru/20250131/podmoskove-1996549336.html

В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху

В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху - РИА Новости, 31.01.2025

В Подмосковье спасли провалившуюся под лед лосиху

Специалисты "Мособлпожспаса" спасли провалившуюся под лед беременную лосиху в Талдомском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T10:28:00+03:00

2025-01-31T10:28:00+03:00

2025-01-31T11:32:00+03:00

хорошие новости

московская область (подмосковье)

мособлпожспас

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты "Мособлпожспаса" спасли провалившуюся под лед беременную лосиху в Талдомском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. "В четверг работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ "Мособлпожспас" спасли беременную лосиху, провалившуюся под лед. Случай произошел в деревне Бельское Талдомского городского округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в единую службу экстренных вызовов "Система-112" обратились очевидцы и рассказали, что переходившая через замёрзший полноводный ручей лосиха попала в ледяную ловушку, самостоятельно выбраться из западни она не смогла. "По указанному адресу оперативно прибыли работники противопожарно-спасательной службы. Спасатели подобрались к животному, осторожно накинули трос на шею парнокопытного и вместе с местными жителями вытянули его на берег. На суше выяснилось, что лосиха беременная. Животное выбилось из сил и не могло подняться на ноги. Специалисты укутали замерзшую лосиху в термоодеяло и растерли её тело, чтобы улучшить кровообращение", - приводит пресс-служба слова старшего смены Сергея Бардышева. По его словам, убедившись, что будущая мамочка может передвигаться самостоятельно, животное отпустили в лес.

https://ria.ru/20250123/tjulen-1995122137.html

https://ria.ru/20240717/podmoskove-1960191861.html

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Спасение, провалившейся под лед беременной лосихи в Подмосковье В Подмосковье спасли провалившуюся под лед беременную лосиху. Она переходила через замерзший полноводный ручей и угодила в ледяную ловушку. 2025-01-31T10:28 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), мособлпожспас