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В Пермском крае ограничат работу некоторых точек питания после отравлений - РИА Новости, 31.01.2025
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18:20 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/otravlenie-1996698699.html
В Пермском крае ограничат работу некоторых точек питания после отравлений
В Пермском крае ограничат работу некоторых точек питания после отравлений - РИА Новости, 31.01.2025
В Пермском крае ограничат работу некоторых точек питания после отравлений
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после второго случая массового отравления людей за месяц в регионе предложил проработать вопрос законодательного... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:20:00+03:00
2025-01-31T18:20:00+03:00
происшествия
пермский край
кунгур
пермь
дмитрий махонин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после второго случая массового отравления людей за месяц в регионе предложил проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания в киосках и павильонах. В пятницу СК возбудил дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. По данным краевого минздрава, за помощью в медучреждения города обратились 32 человека с признаками пищевого отравления. Роспотребнадзор проинформировал об обнаружении возбудителя сальмонеллеза у заболевших. Работа кафе была приостановлена. "Поручил администрации губернатора и краевому минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути министоловок, в киосках и павильонах", - написал губернатор в своём Telegram-канале. В начале года несколько десятков человек попали в больницу с отравлением, купив продукцию в пекарнях "Хлебница" в Перми. Следователи после ЧП также возбудили дело о небезопасных услугах. Владелицу сети пекарен, предпринимателя Юлию Гагарину, отправили под домашний арест.
https://ria.ru/20250131/vozbuditel-1996638644.html
https://ria.ru/20250109/pekarnya-1993001227.html
пермский край
кунгур
пермь
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происшествия, пермский край, кунгур, пермь, дмитрий махонин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Пермский край, Кунгур, Пермь, Дмитрий Махонин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Пермском крае ограничат работу некоторых точек питания после отравлений

Пермский губернатор Махонин поручил ограничить работу общепитов после отравлений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после второго случая массового отравления людей за месяц в регионе предложил проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания в киосках и павильонах.
В пятницу СК возбудил дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. По данным краевого минздрава, за помощью в медучреждения города обратились 32 человека с признаками пищевого отравления. Роспотребнадзор проинформировал об обнаружении возбудителя сальмонеллеза у заболевших. Работа кафе была приостановлена.
Работа СК РФ в кафе, где произошло массовое отравление в пермском Кунгуре - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
У отравившихся шаурмой в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза
Вчера, 14:50
"Поручил администрации губернатора и краевому минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути министоловок, в киосках и павильонах", - написал губернатор в своём Telegram-канале.
В начале года несколько десятков человек попали в больницу с отравлением, купив продукцию в пекарнях "Хлебница" в Перми. Следователи после ЧП также возбудили дело о небезопасных услугах. Владелицу сети пекарен, предпринимателя Юлию Гагарину, отправили под домашний арест.
Сотрудник Следственного комитета в пекарне в Перми. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80
9 января, 18:51
 
ПроисшествияПермский крайКунгурПермьДмитрий МахонинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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