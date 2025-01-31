https://ria.ru/20250131/otravlenie-1996698699.html

В Пермском крае ограничат работу некоторых точек питания после отравлений

В Пермском крае ограничат работу некоторых точек питания после отравлений - РИА Новости, 31.01.2025

В Пермском крае ограничат работу некоторых точек питания после отравлений

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после второго случая массового отравления людей за месяц в регионе предложил проработать вопрос законодательного... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:20:00+03:00

2025-01-31T18:20:00+03:00

2025-01-31T18:20:00+03:00

происшествия

пермский край

кунгур

пермь

дмитрий махонин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после второго случая массового отравления людей за месяц в регионе предложил проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания в киосках и павильонах. В пятницу СК возбудил дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. По данным краевого минздрава, за помощью в медучреждения города обратились 32 человека с признаками пищевого отравления. Роспотребнадзор проинформировал об обнаружении возбудителя сальмонеллеза у заболевших. Работа кафе была приостановлена. "Поручил администрации губернатора и краевому минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути министоловок, в киосках и павильонах", - написал губернатор в своём Telegram-канале. В начале года несколько десятков человек попали в больницу с отравлением, купив продукцию в пекарнях "Хлебница" в Перми. Следователи после ЧП также возбудили дело о небезопасных услугах. Владелицу сети пекарен, предпринимателя Юлию Гагарину, отправили под домашний арест.

https://ria.ru/20250131/vozbuditel-1996638644.html

https://ria.ru/20250109/pekarnya-1993001227.html

пермский край

кунгур

пермь

россия

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происшествия, пермский край, кунгур, пермь, дмитрий махонин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия