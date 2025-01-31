https://ria.ru/20250131/osveschenie-1996586424.html
На красноярских трассах провели 100 км освещения
На красноярских трассах провели 100 км освещения - РИА Новости, 31.01.2025
На красноярских трассах провели 100 км освещения
Более 400 новых остановок и 100 километров освещения появилось за шесть лет на трассах Красноярского края, сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:18:00+03:00
2025-01-31T12:18:00+03:00
2025-01-31T12:18:00+03:00
красноярский край
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освещение
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КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Более 400 новых остановок и 100 километров освещения появилось за шесть лет на трассах Красноярского края, сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог региона. "За шесть лет действия нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на краевых трассах установлено более 400 новых остановок, 100 километров освещения, построено более 57 километров тротуаров", - говорится в сообщении. По словам главы краевого управления Андрея Журавлева, большинство объектов установлено по просьбам местных жителей. С 2018-го по 2024 год аварийность на региональных трассах снизилась почти на 20 процентов. По данным пресс-службы, для повышения безопасности на дорогах также нанесена разметка общей протяженностью более 320 километров из лакокрасочных и пластичных материалов, установлено около 30 тысяч новых дорожных знаков. Специалисты обновили 577 пешеходных переходов, большинство их которых вблизи детских образовательных учреждений. Для предотвращения встречных столкновений смонтировано 323 километра барьерного ограждения. Отмечается, что в 2024 году национальный проект "Безопасные качественные дороги" завершился. В этом сезоне работа продолжится по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
https://ria.ru/20250129/dorogi-1996121105.html
https://ria.ru/20241111/kotyukov-1983064607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, дороги, освещение
Красноярский край, Дороги, Освещение
На красноярских трассах провели 100 км освещения
Более 100 км освещения провели на трассах Красноярского края за шесть лет
КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Более 400 новых остановок и 100 километров освещения появилось за шесть лет на трассах Красноярского края, сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог региона.
"За шесть лет действия нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на краевых трассах установлено более 400 новых остановок, 100 километров освещения, построено более 57 километров тротуаров", - говорится в сообщении.
По словам главы краевого управления Андрея Журавлева, большинство объектов установлено по просьбам местных жителей. С 2018-го по 2024 год аварийность на региональных трассах снизилась почти на 20 процентов.
По данным пресс-службы, для повышения безопасности на дорогах также нанесена разметка общей протяженностью более 320 километров из лакокрасочных и пластичных материалов, установлено около 30 тысяч новых дорожных знаков. Специалисты обновили 577 пешеходных переходов, большинство их которых вблизи детских образовательных учреждений. Для предотвращения встречных столкновений смонтировано 323 километра барьерного ограждения.
Отмечается, что в 2024 году национальный проект "Безопасные качественные дороги" завершился. В этом сезоне работа продолжится по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни".