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Орбан рассказал о последствиях антироссийских санкций для Венгрии

Орбан рассказал о последствиях антироссийских санкций для Венгрии - РИА Новости, 31.01.2025

Орбан рассказал о последствиях антироссийских санкций для Венгрии

Венгрия хотела бы отмены санкций против России, чтобы венгерская экономика не теряла по 6,5 миллиарда евро в год, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 31.01.2025

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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия хотела бы отмены санкций против России, чтобы венгерская экономика не теряла по 6,5 миллиарда евро в год, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. "Мы потеряли 19,5 миллиардов евро за три года. Нам нужно их вернуть. Или, по крайней мере, сделать так, чтобы венгерская экономика не теряла эти 6,5 миллиардов евро в год. Иными словами, санкции необходимо отменить. Это венгерская позиция", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он подчеркнул, что Венгрия "никогда не поддерживала санкции", но не накладывала вето на их продление, потому что "это бы парализовало весь европейский механизм", поскольку все остальные страны-члены ЕС поддерживали санкционные ограничения. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Евросоюз может оказать давление на Киев для выполнения гарантий по энергобезопасности стран ЕС, потому что без европейских ресурсов дни Украины сочтены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250127/vengriya-1995686245.html

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