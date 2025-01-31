https://ria.ru/20250131/opasnost-1996524119.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 31.01.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:28:00+03:00
2025-01-31T06:28:00+03:00
2025-01-31T06:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. Желтый уровень воздушной опасности был объявлен в регионе в четверг в 22.58 мск, она продлилась семь часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250131/ataka-1996522351.html
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области отменили воздушную опасность
МЧС: в Липецкой области отменили воздушную опасность