Российские войска освободили Нововасилевку в Донбассе
Минобороны: бойцы группировки войск "Центр" освободили село Нововасилевка в ДНР
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль село Нововасилевка в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Нововасилевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Нововасилевка в ДНР
Нововасилевка — небольшое село к западу от Селидово и юго-западнее Красноармейска. Расположено на берегу реки Соленой. Продвижение российских войск на этом участке позволяет продолжать вклиниваться в украинскую оборону и брать Красноармейск в клещи с южного фланга.
Группировки российских войск нанесли ВСУ значительные потери:
- "Центр" уничтожила более 4000 военных;
- "Север" — до 2200 человек;
- "Запад" — свыше 2425 военнослужащих;
- "Юг" — до 1445 военных;
- "Восток" — более 1015 человек;
- "Днепр" — свыше 315 военнослужащих.
За минувшую неделю армия нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив критические объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.
Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 31 снаряд РСЗО HIMARS и 592 дронов, из них 290 — вне зоны спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18