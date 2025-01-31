https://ria.ru/20250131/novovasilevka-1996591501.html

Российские войска освободили Нововасилевку в Донбассе

Российские войска освободили Нововасилевку в Донбассе - РИА Новости, 31.01.2025

Российские войска освободили Нововасилевку в Донбассе

Вооруженные силы России взяли под контроль село Нововасилевка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.01.2025

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2025-01-31T12:35:00+03:00

2025-01-31T14:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль село Нововасилевка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Группировки российских войск нанесли ВСУ значительные потери:За минувшую неделю армия нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив критические объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 31 снаряд РСЗО HIMARS и 592 дронов, из них 290 — вне зоны спецоперации.

https://ria.ru/20250130/vsrf-1996295002.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донбасс, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины