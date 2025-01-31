Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Нововасилевку в Донбассе - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 31.01.2025 (обновлено: 14:25 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/novovasilevka-1996591501.html
Российские войска освободили Нововасилевку в Донбассе
Российские войска освободили Нововасилевку в Донбассе - РИА Новости, 31.01.2025
Российские войска освободили Нововасилевку в Донбассе
Вооруженные силы России взяли под контроль село Нововасилевка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:35:00+03:00
2025-01-31T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_0:160:2922:1804_1920x0_80_0_0_c846ddb7c4ae1e422d4f95fb4477b6e6.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль село Нововасилевка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Группировки российских войск нанесли ВСУ значительные потери:За минувшую неделю армия нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив критические объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 31 снаряд РСЗО HIMARS и 592 дронов, из них 290 — вне зоны спецоперации.
https://ria.ru/20250130/vsrf-1996295002.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_53240a4ed92a6a0ba1c17e2a61a575cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Нововасилевку в Донбассе

Минобороны: бойцы группировки войск "Центр" освободили село Нововасилевка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль село Нововасилевка в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Нововасилевка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Нововасилевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Нововасилевка в ДНР

Нововасилевка — небольшое село к западу от Селидово и юго-западнее Красноармейска. Расположено на берегу реки Соленой. Продвижение российских войск на этом участке позволяет продолжать вклиниваться в украинскую оборону и брать Красноармейск в клещи с южного фланга.

Группировки российских войск нанесли ВСУ значительные потери:
  • "Центр" уничтожила более 4000 военных;
  • "Север" — до 2200 человек;
  • "Запад" — свыше 2425 военнослужащих;
  • "Юг" — до 1445 военных;
  • "Восток" — более 1015 человек;
  • "Днепр" — свыше 315 военнослужащих.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области
30 января, 11:23
За минувшую неделю армия нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив критические объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.
Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 31 снаряд РСЗО HIMARS и 592 дронов, из них 290 — вне зоны спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала