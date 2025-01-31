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Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике - РИА Новости, 31.01.2025
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17:00 31.01.2025 (обновлено: 17:08 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/nato-1996678492.html
Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике
Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике - РИА Новости, 31.01.2025
Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике
Россия не имеет ни геополитического, ни военного интереса осуществлять диверсии на Балтике, однако в диверсиях может быть заинтересовано НАТО для наращивания... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:00:00+03:00
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нато
балтийское море
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Россия не имеет ни геополитического, ни военного интереса осуществлять диверсии на Балтике, однако в диверсиях может быть заинтересовано НАТО для наращивания своей группировки вблизи морских границ России, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией."У России по определению нет никакого ни геополитического, ни уж тем более военного интереса осуществлять диверсии на Балтике. Это не дает нам никаких преимуществ. А вот если представить себе, что самоподрывы устраивают сами натовцы с целью обвинить в этом Россию, то смыслы сразу же проявляются", - написал политик в своем Telegram-канале.Сенатор полагает, что "интерес НАТО в диверсиях на море преследует конкретную цель – обосновать наращивание своего военного присутствия вблизи морских границ России". "Глобально – чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО", - отметил он.
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россия, нато, балтийское море, константин косачев, совет федерации рф, норвегия, в мире
Россия, НАТО, Балтийское море, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Норвегия, В мире
Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике

Косачев: диверсии на Балтике может совершать НАТО для наращивания сил рядом с РФ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Россия не имеет ни геополитического, ни военного интереса осуществлять диверсии на Балтике, однако в диверсиях может быть заинтересовано НАТО для наращивания своей группировки вблизи морских границ России, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.
России по определению нет никакого ни геополитического, ни уж тем более военного интереса осуществлять диверсии на Балтике. Это не дает нам никаких преимуществ. А вот если представить себе, что самоподрывы устраивают сами натовцы с целью обвинить в этом Россию, то смыслы сразу же проявляются", - написал политик в своем Telegram-канале.
Сенатор полагает, что "интерес НАТО в диверсиях на море преследует конкретную цель – обосновать наращивание своего военного присутствия вблизи морских границ России". "Глобально – чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО", - отметил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Захарова прокомментировала сообщения о "российском следе" на Балтике
20 января, 19:27
 
РоссияНАТОБалтийское мореКонстантин КосачевСовет Федерации РФНорвегияВ мире
 
 
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