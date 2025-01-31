https://ria.ru/20250131/nato-1996678492.html
Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике
Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике - РИА Новости, 31.01.2025
Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике
Россия не имеет ни геополитического, ни военного интереса осуществлять диверсии на Балтике, однако в диверсиях может быть заинтересовано НАТО для наращивания... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:00:00+03:00
2025-01-31T17:00:00+03:00
2025-01-31T17:08:00+03:00
россия
нато
балтийское море
константин косачев
совет федерации рф
норвегия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Россия не имеет ни геополитического, ни военного интереса осуществлять диверсии на Балтике, однако в диверсиях может быть заинтересовано НАТО для наращивания своей группировки вблизи морских границ России, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией."У России по определению нет никакого ни геополитического, ни уж тем более военного интереса осуществлять диверсии на Балтике. Это не дает нам никаких преимуществ. А вот если представить себе, что самоподрывы устраивают сами натовцы с целью обвинить в этом Россию, то смыслы сразу же проявляются", - написал политик в своем Telegram-канале.Сенатор полагает, что "интерес НАТО в диверсиях на море преследует конкретную цель – обосновать наращивание своего военного присутствия вблизи морских границ России". "Глобально – чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО", - отметил он.
https://ria.ru/20250120/zaharova-1994689643.html
россия
балтийское море
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, балтийское море, константин косачев, совет федерации рф, норвегия, в мире
Россия, НАТО, Балтийское море, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Норвегия, В мире
Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике
Косачев: диверсии на Балтике может совершать НАТО для наращивания сил рядом с РФ