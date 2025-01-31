https://ria.ru/20250131/nato-1996678492.html

Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике

Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике - РИА Новости, 31.01.2025

Косачев заподозрил НАТО в совершении диверсий на Балтике

Россия не имеет ни геополитического, ни военного интереса осуществлять диверсии на Балтике, однако в диверсиях может быть заинтересовано НАТО для наращивания... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:00:00+03:00

2025-01-31T17:00:00+03:00

2025-01-31T17:08:00+03:00

россия

нато

балтийское море

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Россия не имеет ни геополитического, ни военного интереса осуществлять диверсии на Балтике, однако в диверсиях может быть заинтересовано НАТО для наращивания своей группировки вблизи морских границ России, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией."У России по определению нет никакого ни геополитического, ни уж тем более военного интереса осуществлять диверсии на Балтике. Это не дает нам никаких преимуществ. А вот если представить себе, что самоподрывы устраивают сами натовцы с целью обвинить в этом Россию, то смыслы сразу же проявляются", - написал политик в своем Telegram-канале.Сенатор полагает, что "интерес НАТО в диверсиях на море преследует конкретную цель – обосновать наращивание своего военного присутствия вблизи морских границ России". "Глобально – чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО", - отметил он.

https://ria.ru/20250120/zaharova-1994689643.html

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россия, нато, балтийское море, константин косачев, совет федерации рф, норвегия, в мире