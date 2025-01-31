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Нарышкин прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО
Нарышкин прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО - РИА Новости, 31.01.2025
Нарышкин прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО
Политическим оппонентам и врагам России все труднее отрицать успехи нашей армии на полях спецоперации, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:37:00+03:00
2025-01-31T10:37:00+03:00
2025-01-31T10:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политическим оппонентам и врагам России все труднее отрицать успехи нашей армии на полях спецоперации, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Размышляя сегодня о событиях Великой Отечественной войны, мы, безусловно, соотносим их с нынешними событиями в зоне проведения специальной военной операции, с подвигами наших современников, с успехами на фронтах, которые все труднее и труднее отрицать нашим политическим оппонентам и врагам", - сказал Нарышкин на заседании оргкомитета "Наша Победа".
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россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
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Нарышкин прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО
Нарышкин: оппонентам все труднее отрицать успехи российской армии в зоне СВО