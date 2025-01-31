https://ria.ru/20250131/naryshkin-1996551666.html

Нарышкин прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО

Нарышкин прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО - РИА Новости, 31.01.2025

Нарышкин прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО

Политическим оппонентам и врагам России все труднее отрицать успехи нашей армии на полях спецоперации, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T10:37:00+03:00

2025-01-31T10:37:00+03:00

2025-01-31T10:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сергей нарышкин

российское историческое общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политическим оппонентам и врагам России все труднее отрицать успехи нашей армии на полях спецоперации, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Размышляя сегодня о событиях Великой Отечественной войны, мы, безусловно, соотносим их с нынешними событиями в зоне проведения специальной военной операции, с подвигами наших современников, с успехами на фронтах, которые все труднее и труднее отрицать нашим политическим оппонентам и врагам", - сказал Нарышкин на заседании оргкомитета "Наша Победа".

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html

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2025

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россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, 80-летие победы в великой отечественной войне