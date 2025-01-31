https://ria.ru/20250131/na-dvenadtsatoy-nachalnitse-ustroitsya-monastyr-1996393089.html

"На двенадцатой начальнице устроится монастырь"

"На двенадцатой начальнице устроится монастырь" - РИА Новости, 31.01.2025

"На двенадцатой начальнице устроится монастырь"

В 1861 году Дивеевская община была возведена в Серафимо-Дивеевский общежительный монастырь. Устав обители соответствовал уставу Мельничной общины, данному Самой Царицей Небесной. Первой игуменией стала монахиня Мария, в миру Елисавета Алексеевна Ушакова. Что предсказывал о ней батюшка Серафим и как при ней преобразилась обитель.

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

вот оно, дивеево

религия

серафим саровский (прохор мошнин)

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«На двенадцатой начальнице устроится монастырь. Вот тогда Дивеево станет Дивеевом» В 1861 году Дивеевская община была возведена в Серафимо-Дивеевский общежительный монастырь. Устав обители соответствовал уставу Мельничной общины, данному Самой Царицей Небесной. Первой игуменией была утверждена монахиня Мария, в миру Елисавета Алексеевна Ушакова. Мы расскажем о том, что предсказывал о ней батюшка Серафим, какой была первая дивеевская игумения и как преобразилась при ней обитель. audio/mpeg

«На двенадцатой начальнице устроится монастырь. Вот тогда Дивеево станет Дивеевом» В 1861 году Дивеевская община была возведена в Серафимо-Дивеевский общежительный монастырь. Устав обители соответствовал уставу Мельничной общины, данному Самой Царицей Небесной. Первой игуменией была утверждена монахиня Мария, в миру Елисавета Алексеевна Ушакова. Мы расскажем о том, что предсказывал о ней батюшка Серафим, какой была первая дивеевская игумения и как преобразилась при ней обитель. audio/mpeg

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религия, серафим саровский (прохор мошнин), аудио