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"На двенадцатой начальнице устроится монастырь" - РИА Новости, 31.01.2025
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09:00 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/na-dvenadtsatoy-nachalnitse-ustroitsya-monastyr-1996393089.html
"На двенадцатой начальнице устроится монастырь"
"На двенадцатой начальнице устроится монастырь" - РИА Новости, 31.01.2025
"На двенадцатой начальнице устроится монастырь"
В 1861 году Дивеевская община была возведена в Серафимо-Дивеевский общежительный монастырь. Устав обители соответствовал уставу Мельничной общины, данному Самой Царицей Небесной. Первой игуменией стала монахиня Мария, в миру Елисавета Алексеевна Ушакова. Что предсказывал о ней батюшка Серафим и как при ней преобразилась обитель.
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
вот оно, дивеево
религия
серафим саровский (прохор мошнин)
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«На двенадцатой начальнице устроится монастырь. Вот тогда Дивеево станет Дивеевом»
В 1861 году Дивеевская община была возведена в Серафимо-Дивеевский общежительный монастырь. Устав обители соответствовал уставу Мельничной общины, данному Самой Царицей Небесной. Первой игуменией была утверждена монахиня Мария, в миру Елисавета Алексеевна Ушакова. Мы расскажем о том, что предсказывал о ней батюшка Серафим, какой была первая дивеевская игумения и как преобразилась при ней обитель.
audio/mpeg
«На двенадцатой начальнице устроится монастырь. Вот тогда Дивеево станет Дивеевом»
В 1861 году Дивеевская община была возведена в Серафимо-Дивеевский общежительный монастырь. Устав обители соответствовал уставу Мельничной общины, данному Самой Царицей Небесной. Первой игуменией была утверждена монахиня Мария, в миру Елисавета Алексеевна Ушакова. Мы расскажем о том, что предсказывал о ней батюшка Серафим, какой была первая дивеевская игумения и как преобразилась при ней обитель.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:Яндекс.МузыкаApple PodcastsSoundstreamСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор эпизода: Ильинцева КаринаГолоса эпизода: Юрий Беляев, Артем Буфтяк, Анастасия КудрявцеваМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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религия, серафим саровский (прохор мошнин), аудио
Вот оно, Дивеево, Религия, Серафим Саровский (Прохор Мошнин)
Вот оно, Дивеево

"На двенадцатой начальнице устроится монастырь"

Вот оно, Дивеево
«На двенадцатой начальнице устроится монастырь. Вот тогда Дивеево станет Дивеевом»
Вчера, 09:00
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В 1861 году Дивеевская община была возведена в Серафимо-Дивеевский общежительный монастырь. Устав обители соответствовал уставу Мельничной общины, данному Самой Царицей Небесной. Первой игуменией стала монахиня Мария, в миру Елисавета Алексеевна Ушакова. Что предсказывал о ней батюшка Серафим и как при ней преобразилась обитель.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Автор эпизода: Ильинцева Карина
Голоса эпизода: Юрий Беляев, Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
Вот оно, ДивеевоРелигияСерафим Саровский (Прохор Мошнин)
 
 
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