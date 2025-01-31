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"Росизо" открыло уникальную выставку о монументальном искусстве Москвы - РИА Новости, 31.01.2025
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16:57 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/moskva_vystavka-1996664225.html
"Росизо" открыло уникальную выставку о монументальном искусстве Москвы
"Росизо" открыло уникальную выставку о монументальном искусстве Москвы - РИА Новости, 31.01.2025
"Росизо" открыло уникальную выставку о монументальном искусстве Москвы
Более 300 экспонатов представил центр "Росизо" на выставке о монументальном искусстве "Искусство в масштабе" в Музее Москвы, сообщили в пресс-службе Минкультуры РИА Новости, 31.01.2025
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2025-01-31T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 300 экспонатов представил центр "Росизо" на выставке о монументальном искусстве "Искусство в масштабе" в Музее Москвы, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.&quot;Государственный музейно-выставочный центр &quot;Росизо&quot; открыл в Музее Москвы на Зубовском бульваре выставку &quot;Искусство в масштабе&quot;. Проект посвящен монументальному искусству столицы – мозаикам, барельефам, витражам и сграффито, ставшим важной частью пространства и культурного кода города&quot;, - рассказали в пресс-службе.Впервые на выставке показаны мозаичные пробы для Мавзолея Владимира Ленина, созданные под руководством русского художника-мозаичиста первой половины XX века Владимира Фролова, фрески народного художника СССР Владимира Фаворского для Музея охраны материнства и младенчества и сохраненные фрагменты мозаики с фасада плавательного бассейна ЦСКА.Особое внимание привлекают эскизы маскировки Московского Кремля, разработанные в первые годы Великой Отечественной войны и полностью изменившие его привычный архитектурный образ. Помимо этого, среди экспонатов представлены произведения Александра Дейнеки, Евгения Лансере, Павла Корина, Андрея Васнецова и других советских художников, а также эскизы Народных художников России Леонида Полищука и Светланы Щербининой.В экспозицию вошло свыше 300 художественных произведений из фондов "Росизо", Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного исторического музея, Музея архитектуры им. Щусева и других государственных и частных институций страны, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники, которые рассказывают о развитии монументально-декоративного искусства столицы с 1918 года по 1980-е годы.Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова отметила, что монументальное искусство неразрывно связано с историей страны. Оно не только хранит память о значимых событиях, но и формирует культурную идентичность, вступая в живой диалог с жителями города и становясь неотъемлемой частью повседневности.&quot;Многие из представленных здесь произведений стали визуальными символами своего времени, определив облик целой эпохи. Важно, что такие проекты позволяют заново обратить внимание на уже ставшие привычными объекты, по-новому познакомиться с тем, что окружает нас каждый день, и прочувствовать значение этого уникального пласта нашего наследия для истории и современности&quot;, – сказала Харламова, слова которой цитирует пресс-служба.Выставка продлится до 13 апреля.
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россия, москва, ссср, александр дейнека, павел корин, росизо, музей москвы
Музейные маршруты России, Россия, Москва, СССР, Александр Дейнека, Павел Корин, РОСИЗО, Музей Москвы
"Росизо" открыло уникальную выставку о монументальном искусстве Москвы

"Росизо" открыло уникальную выставку "Искусство в масштабе" в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы
Выставка Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 300 экспонатов представил центр "Росизо" на выставке о монументальном искусстве "Искусство в масштабе" в Музее Москвы, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
«

"Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" открыл в Музее Москвы на Зубовском бульваре выставку "Искусство в масштабе". Проект посвящен монументальному искусству столицы – мозаикам, барельефам, витражам и сграффито, ставшим важной частью пространства и культурного кода города", - рассказали в пресс-службе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Выставка Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы в Музее Москвы
Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПанно "Восстание сипаев в Индии" Екатерины Зерновой и Алексея Штеймана на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Панно Восстание сипаев в Индии Екатерины Зерновой и Алексея Штеймана на выставке Искусство в масштабе
Панно "Восстание сипаев в Индии" Екатерины Зерновой и Алексея Штеймана на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоспись интерьера Казанского вокзала архитектора Алексея Щусева на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Роспись интерьера Казанского вокзала архитектора Алексея Щусева на выставке Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы в Музее Москвы
Роспись интерьера Казанского вокзала архитектора Алексея Щусева на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3
Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 3
Панно "Восстание сипаев в Индии" Екатерины Зерновой и Алексея Штеймана на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 3
Роспись интерьера Казанского вокзала архитектора Алексея Щусева на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3
Впервые на выставке показаны мозаичные пробы для Мавзолея Владимира Ленина, созданные под руководством русского художника-мозаичиста первой половины XX века Владимира Фролова, фрески народного художника СССР Владимира Фаворского для Музея охраны материнства и младенчества и сохраненные фрагменты мозаики с фасада плавательного бассейна ЦСКА.
Особое внимание привлекают эскизы маскировки Московского Кремля, разработанные в первые годы Великой Отечественной войны и полностью изменившие его привычный архитектурный образ. Помимо этого, среди экспонатов представлены произведения Александра Дейнеки, Евгения Лансере, Павла Корина, Андрея Васнецова и других советских художников, а также эскизы Народных художников России Леонида Полищука и Светланы Щербининой.
В экспозицию вошло свыше 300 художественных произведений из фондов "Росизо", Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного исторического музея, Музея архитектуры им. Щусева и других государственных и частных институций страны, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники, которые рассказывают о развитии монументально-декоративного искусства столицы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПанно "Новые Химки" Элеоноры Жареновой на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Панно Новые Химки Элеоноры Жареновой на выставке Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы в Музее Москвы
Панно "Новые Химки" Элеоноры Жареновой на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Выставка Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы в Музее Москвы
Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Выставка Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы в Музее Москвы
Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий, обозреватель телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский (слева) на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Выставка Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы
Журналист, телеведущий, обозреватель телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский (слева) на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 4
Панно "Новые Химки" Элеоноры Жареновой на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 4
Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 4
Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 4
Журналист, телеведущий, обозреватель телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский (слева) на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 4
Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова отметила, что монументальное искусство неразрывно связано с историей страны. Оно не только хранит память о значимых событиях, но и формирует культурную идентичность, вступая в живой диалог с жителями города и становясь неотъемлемой частью повседневности.
«

"Многие из представленных здесь произведений стали визуальными символами своего времени, определив облик целой эпохи. Важно, что такие проекты позволяют заново обратить внимание на уже ставшие привычными объекты, по-новому познакомиться с тем, что окружает нас каждый день, и прочувствовать значение этого уникального пласта нашего наследия для истории и современности", – сказала Харламова, слова которой цитирует пресс-служба.

Выставка продлится до 13 апреля.
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20 января, 18:48
 
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