"Росизо" открыло уникальную выставку о монументальном искусстве Москвы
"Росизо" открыло уникальную выставку "Искусство в масштабе" в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 300 экспонатов представил центр "Росизо" на выставке о монументальном искусстве "Искусство в масштабе" в Музее Москвы, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
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"Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" открыл в Музее Москвы на Зубовском бульваре выставку "Искусство в масштабе". Проект посвящен монументальному искусству столицы – мозаикам, барельефам, витражам и сграффито, ставшим важной частью пространства и культурного кода города", - рассказали в пресс-службе.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПанно "Восстание сипаев в Индии" Екатерины Зерновой и Алексея Штеймана на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Панно "Восстание сипаев в Индии" Екатерины Зерновой и Алексея Штеймана на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоспись интерьера Казанского вокзала архитектора Алексея Щусева на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Роспись интерьера Казанского вокзала архитектора Алексея Щусева на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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Панно "Восстание сипаев в Индии" Екатерины Зерновой и Алексея Штеймана на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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Роспись интерьера Казанского вокзала архитектора Алексея Щусева на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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Впервые на выставке показаны мозаичные пробы для Мавзолея Владимира Ленина, созданные под руководством русского художника-мозаичиста первой половины XX века Владимира Фролова, фрески народного художника СССР Владимира Фаворского для Музея охраны материнства и младенчества и сохраненные фрагменты мозаики с фасада плавательного бассейна ЦСКА.
Особое внимание привлекают эскизы маскировки Московского Кремля, разработанные в первые годы Великой Отечественной войны и полностью изменившие его привычный архитектурный образ. Помимо этого, среди экспонатов представлены произведения Александра Дейнеки, Евгения Лансере, Павла Корина, Андрея Васнецова и других советских художников, а также эскизы Народных художников России Леонида Полищука и Светланы Щербининой.
В экспозицию вошло свыше 300 художественных произведений из фондов "Росизо", Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного исторического музея, Музея архитектуры им. Щусева и других государственных и частных институций страны, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники, которые рассказывают о развитии монументально-декоративного искусства столицы с 1918 года по 1980-е годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПанно "Новые Химки" Элеоноры Жареновой на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Панно "Новые Химки" Элеоноры Жареновой на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий, обозреватель телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский (слева) на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
Журналист, телеведущий, обозреватель телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский (слева) на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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Панно "Новые Химки" Элеоноры Жареновой на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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Журналист, телеведущий, обозреватель телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский (слева) на выставке "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" в Музее Москвы. Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы.
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Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова отметила, что монументальное искусство неразрывно связано с историей страны. Оно не только хранит память о значимых событиях, но и формирует культурную идентичность, вступая в живой диалог с жителями города и становясь неотъемлемой частью повседневности.
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"Многие из представленных здесь произведений стали визуальными символами своего времени, определив облик целой эпохи. Важно, что такие проекты позволяют заново обратить внимание на уже ставшие привычными объекты, по-новому познакомиться с тем, что окружает нас каждый день, и прочувствовать значение этого уникального пласта нашего наследия для истории и современности", – сказала Харламова, слова которой цитирует пресс-служба.
Выставка продлится до 13 апреля.
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20 января, 18:48