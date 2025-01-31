https://ria.ru/20250131/moskva_vystavka-1996664225.html

"Росизо" открыло уникальную выставку о монументальном искусстве Москвы

"Росизо" открыло уникальную выставку о монументальном искусстве Москвы - РИА Новости, 31.01.2025

"Росизо" открыло уникальную выставку о монументальном искусстве Москвы

Более 300 экспонатов представил центр "Росизо" на выставке о монументальном искусстве "Искусство в масштабе" в Музее Москвы, сообщили в пресс-службе Минкультуры РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:57:00+03:00

2025-01-31T16:57:00+03:00

2025-01-31T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 300 экспонатов представил центр "Росизо" на выставке о монументальном искусстве "Искусство в масштабе" в Музее Москвы, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ."Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" открыл в Музее Москвы на Зубовском бульваре выставку "Искусство в масштабе". Проект посвящен монументальному искусству столицы – мозаикам, барельефам, витражам и сграффито, ставшим важной частью пространства и культурного кода города", - рассказали в пресс-службе.Впервые на выставке показаны мозаичные пробы для Мавзолея Владимира Ленина, созданные под руководством русского художника-мозаичиста первой половины XX века Владимира Фролова, фрески народного художника СССР Владимира Фаворского для Музея охраны материнства и младенчества и сохраненные фрагменты мозаики с фасада плавательного бассейна ЦСКА.Особое внимание привлекают эскизы маскировки Московского Кремля, разработанные в первые годы Великой Отечественной войны и полностью изменившие его привычный архитектурный образ. Помимо этого, среди экспонатов представлены произведения Александра Дейнеки, Евгения Лансере, Павла Корина, Андрея Васнецова и других советских художников, а также эскизы Народных художников России Леонида Полищука и Светланы Щербининой.В экспозицию вошло свыше 300 художественных произведений из фондов "Росизо", Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного исторического музея, Музея архитектуры им. Щусева и других государственных и частных институций страны, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники, которые рассказывают о развитии монументально-декоративного искусства столицы с 1918 года по 1980-е годы.Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова отметила, что монументальное искусство неразрывно связано с историей страны. Оно не только хранит память о значимых событиях, но и формирует культурную идентичность, вступая в живой диалог с жителями города и становясь неотъемлемой частью повседневности."Многие из представленных здесь произведений стали визуальными символами своего времени, определив облик целой эпохи. Важно, что такие проекты позволяют заново обратить внимание на уже ставшие привычными объекты, по-новому познакомиться с тем, что окружает нас каждый день, и прочувствовать значение этого уникального пласта нашего наследия для истории и современности", – сказала Харламова, слова которой цитирует пресс-служба.Выставка продлится до 13 апреля.

https://ria.ru/20250120/vystavka-1994679857.html

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