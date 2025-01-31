https://ria.ru/20250131/moskva-1996565608.html

На юго-западе Москвы завершили основные работы по обновлению сквера

На юго-западе Москвы завершили основные работы по обновлению сквера - РИА Новости, 31.01.2025

На юго-западе Москвы завершили основные работы по обновлению сквера

Специалисты завершили основные работы по обновлению сквера в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:28:00+03:00

2025-01-31T11:28:00+03:00

2025-01-31T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты завершили основные работы по обновлению сквера в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Завершены основные работы по обновлению сквера в районе Теплый Стан в ЮЗАО. Работы прошли на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова", - говорится в сообщении. Отмечается, что особенностью сквера стали необычные малые архитектурные формы - конструкции, похожие на крону пальмы, качели "Оазис" с навесом, напоминающим пальмовые ветви, скамейки круглой формы и пергола-беседка. Там добавили, что специалисты обустроили удобные подходы и подъезды к станциям метро, в сквере установили скамейки в виде разноцветных капель краски, 95 современных уличных торшеров ярко-желтого цвета, заменили старую плитку. Также там создали детскую научную площадку, привели в порядок пространство около монумента, расширили площадку вокруг сухого фонтана.

https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва