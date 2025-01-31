https://ria.ru/20250131/moskva-1996565608.html
На юго-западе Москвы завершили основные работы по обновлению сквера
На юго-западе Москвы завершили основные работы по обновлению сквера - РИА Новости, 31.01.2025
На юго-западе Москвы завершили основные работы по обновлению сквера
Специалисты завершили основные работы по обновлению сквера в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:28:00+03:00
2025-01-31T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты завершили основные работы по обновлению сквера в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Завершены основные работы по обновлению сквера в районе Теплый Стан в ЮЗАО. Работы прошли на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова", - говорится в сообщении. Отмечается, что особенностью сквера стали необычные малые архитектурные формы - конструкции, похожие на крону пальмы, качели "Оазис" с навесом, напоминающим пальмовые ветви, скамейки круглой формы и пергола-беседка. Там добавили, что специалисты обустроили удобные подходы и подъезды к станциям метро, в сквере установили скамейки в виде разноцветных капель краски, 95 современных уличных торшеров ярко-желтого цвета, заменили старую плитку. Также там создали детскую научную площадку, привели в порядок пространство около монумента, расширили площадку вокруг сухого фонтана.
https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
На юго-западе Москвы завершили основные работы по обновлению сквера
Специалисты завершили основные работы по обновлению сквера на юго-западе Москвы
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты завершили основные работы по обновлению сквера в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Завершены основные работы по обновлению сквера в районе Теплый Стан в ЮЗАО. Работы прошли на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особенностью сквера стали необычные малые архитектурные формы - конструкции, похожие на крону пальмы, качели "Оазис" с навесом, напоминающим пальмовые ветви, скамейки круглой формы и пергола-беседка.
Там добавили, что специалисты обустроили удобные подходы и подъезды к станциям метро, в сквере установили скамейки в виде разноцветных капель краски, 95 современных уличных торшеров ярко-желтого цвета, заменили старую плитку. Также там создали детскую научную площадку, привели в порядок пространство около монумента, расширили площадку вокруг сухого фонтана.