https://ria.ru/20250131/mosgorsud-1996720714.html

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста фигуранту дела Кузнецова

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста фигуранту дела Кузнецова - РИА Новости, 31.01.2025

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста фигуранту дела Кузнецова

Мосгорсуд 26 февраля рассмотрит жалобу защиты на продление ареста краснодарскому предпринимателю Лёве Мартиросяну, обвиняемому в даче взяток бывшему главному... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:04:00+03:00

2025-01-31T21:04:00+03:00

2025-01-31T21:04:00+03:00

происшествия

юрий кузнецов

московский городской суд

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949571728_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_633ac48079bdb3fb2463379a18c8d64d.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мосгорсуд 26 февраля рассмотрит жалобу защиты на продление ареста краснодарскому предпринимателю Лёве Мартиросяну, обвиняемому в даче взяток бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание на 26 февраля в 09:30", - сказал собеседник агентства. В декабре Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок ареста предпринимателю Мартиросяну. Защита указывала в апелляционной жалобе, что ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Мартиросяну Басманный районный суд рассмотрел в закрытом режиме, не указав при этом аргументов почему "согласился с позицией следователя, но отмел аргументы защиты", пояснил РИА Новости адвокат Артём Раевский. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Между тем, адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен. Кузнецов также находится в СИЗО.

https://ria.ru/20241220/kuznetsov-1990524125.html

https://ria.ru/20241017/kadrovik-1978427937.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, юрий кузнецов, московский городской суд, россия