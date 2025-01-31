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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста фигуранту дела Кузнецова - РИА Новости, 31.01.2025
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21:04 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/mosgorsud-1996720714.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста фигуранту дела Кузнецова
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста фигуранту дела Кузнецова - РИА Новости, 31.01.2025
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста фигуранту дела Кузнецова
Мосгорсуд 26 февраля рассмотрит жалобу защиты на продление ареста краснодарскому предпринимателю Лёве Мартиросяну, обвиняемому в даче взяток бывшему главному... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:04:00+03:00
2025-01-31T21:04:00+03:00
происшествия
юрий кузнецов
московский городской суд
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мосгорсуд 26 февраля рассмотрит жалобу защиты на продление ареста краснодарскому предпринимателю Лёве Мартиросяну, обвиняемому в даче взяток бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание на 26 февраля в 09:30", - сказал собеседник агентства. В декабре Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок ареста предпринимателю Мартиросяну. Защита указывала в апелляционной жалобе, что ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Мартиросяну Басманный районный суд рассмотрел в закрытом режиме, не указав при этом аргументов почему "согласился с позицией следователя, но отмел аргументы защиты", пояснил РИА Новости адвокат Артём Раевский. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Между тем, адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен. Кузнецов также находится в СИЗО.
https://ria.ru/20241220/kuznetsov-1990524125.html
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происшествия, юрий кузнецов, московский городской суд, россия
Происшествия, Юрий Кузнецов, Московский городской суд, Россия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста фигуранту дела Кузнецова

Мосгорсуд в феврале рассмотрит жалобу на продление ареста бизнесмену Мартиросяну

© РИА НовостиЗаведение "Рай", принадлежащее фигуранту дела генерала Кузнецова Лёве Мартиросяну
Заведение Рай, принадлежащее фигуранту дела генерала Кузнецова Лёве Мартиросяну - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости
Заведение "Рай", принадлежащее фигуранту дела генерала Кузнецова Лёве Мартиросяну. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мосгорсуд 26 февраля рассмотрит жалобу защиты на продление ареста краснодарскому предпринимателю Лёве Мартиросяну, обвиняемому в даче взяток бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание на 26 февраля в 09:30", - сказал собеседник агентства.
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Экс-главному кадровику Минобороны Кузнецову продлили арест
20 декабря 2024, 19:38
В декабре Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок ареста предпринимателю Мартиросяну.
Защита указывала в апелляционной жалобе, что ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Мартиросяну Басманный районный суд рассмотрел в закрытом режиме, не указав при этом аргументов почему "согласился с позицией следователя, но отмел аргументы защиты", пояснил РИА Новости адвокат Артём Раевский.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя.
Между тем, адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен. Кузнецов также находится в СИЗО.
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
По делу главного кадровика Минобороны Кузнецова назначены новые экспертизы
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