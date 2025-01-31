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Артамонов рассказал о модернизации липецкого лагеря "Прометей" Совфеду - РИА Новости, 31.01.2025
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Липецкая область
 
14:29 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/modernizatsiya-1996628503.html
Артамонов рассказал о модернизации липецкого лагеря "Прометей" Совфеду
Артамонов рассказал о модернизации липецкого лагеря "Прометей" Совфеду - РИА Новости, 31.01.2025
Артамонов рассказал о модернизации липецкого лагеря "Прометей" Совфеду
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в рамках восстановления детского оздоровительного лагеря "Прометей" было построено пять новых жилых... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:29:00+03:00
2025-01-31T14:29:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ЛИПЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в рамках восстановления детского оздоровительного лагеря "Прометей" было построено пять новых жилых корпусов на 47 мест каждый, сообщает пресс-служба правительства региона. Заявление прозвучало во время торжественного мероприятия, связанного с подведением итогов за 2024 год программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Мероприятие провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Артамонов принял в нем участие по видеоконференции. Как отметил губернатор Липецкой области, строительство новых корпусов позволило сделать отдых детей в "Прометее" круглогодичным. "Стройка – дело долгое, а отдых детям нужен прямо сейчас. Вот тут модульные корпуса и помогают: возводятся за несколько месяцев, срок службы – десятки лет", — процитировали Артамонова в пресс-службе регионального правительства. Там добавили, что масштабное преображение "Прометея" продолжается. Предстоит реконструкция еще нескольких зданий, в том числе старых жилых корпусов, каждый из которых рассчитан почти на 100 человек. В настоящее время ведется ремонт медицинского блока. "Прометей" задумывался как центр оздоровления детей, поэтому там будут соляные пещеры, криосауны, физиотерапия. На обновленном стадионе достраивают трибуны. В 2025 году еще шесть модульных корпусов построят в лагерях "Солнечный", "Белая березка", "Альбатрос", "Чайка" и "Елочка".
https://ria.ru/20250130/meditsina-1996396355.html
https://ria.ru/20250129/korpus-1996114010.html
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игорь артамонов, валентина матвиенко, совет федерации рф
Липецкая область, Игорь Артамонов, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Артамонов рассказал о модернизации липецкого лагеря "Прометей" Совфеду

Губернатор Липецкой области рассказал о модернизации лагеря "Прометей" Совфеду

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиАртамонов рассказал о модернизации липецкого лагеря "Прометей" Совфеду
Артамонов рассказал о модернизации липецкого лагеря Прометей Совфеду - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Артамонов рассказал о модернизации липецкого лагеря "Прометей" Совфеду
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ЛИПЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в рамках восстановления детского оздоровительного лагеря "Прометей" было построено пять новых жилых корпусов на 47 мест каждый, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заявление прозвучало во время торжественного мероприятия, связанного с подведением итогов за 2024 год программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Мероприятие провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Артамонов принял в нем участие по видеоконференции.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Кардиохирургический центр создадут в Липецкой области
30 января, 16:13
Как отметил губернатор Липецкой области, строительство новых корпусов позволило сделать отдых детей в "Прометее" круглогодичным.
"Стройка – дело долгое, а отдых детям нужен прямо сейчас. Вот тут модульные корпуса и помогают: возводятся за несколько месяцев, срок службы – десятки лет", — процитировали Артамонова в пресс-службе регионального правительства.
Там добавили, что масштабное преображение "Прометея" продолжается. Предстоит реконструкция еще нескольких зданий, в том числе старых жилых корпусов, каждый из которых рассчитан почти на 100 человек. В настоящее время ведется ремонт медицинского блока. "Прометей" задумывался как центр оздоровления детей, поэтому там будут соляные пещеры, криосауны, физиотерапия. На обновленном стадионе достраивают трибуны.
В 2025 году еще шесть модульных корпусов построят в лагерях "Солнечный", "Белая березка", "Альбатрос", "Чайка" и "Елочка".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Новый корпус геронтологического центра построили в Липецкой области
29 января, 14:46
 
Липецкая областьИгорь АртамоновВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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