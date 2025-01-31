https://ria.ru/20250131/modernizatsiya-1996628503.html

Артамонов рассказал о модернизации липецкого лагеря "Прометей" Совфеду

Артамонов рассказал о модернизации липецкого лагеря "Прометей" Совфеду - РИА Новости, 31.01.2025

Артамонов рассказал о модернизации липецкого лагеря "Прометей" Совфеду

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в рамках восстановления детского оздоровительного лагеря "Прометей" было построено пять новых жилых... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:29:00+03:00

2025-01-31T14:29:00+03:00

2025-01-31T14:29:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

валентина матвиенко

совет федерации рф

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ЛИПЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в рамках восстановления детского оздоровительного лагеря "Прометей" было построено пять новых жилых корпусов на 47 мест каждый, сообщает пресс-служба правительства региона. Заявление прозвучало во время торжественного мероприятия, связанного с подведением итогов за 2024 год программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Мероприятие провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Артамонов принял в нем участие по видеоконференции. Как отметил губернатор Липецкой области, строительство новых корпусов позволило сделать отдых детей в "Прометее" круглогодичным. "Стройка – дело долгое, а отдых детям нужен прямо сейчас. Вот тут модульные корпуса и помогают: возводятся за несколько месяцев, срок службы – десятки лет", — процитировали Артамонова в пресс-службе регионального правительства. Там добавили, что масштабное преображение "Прометея" продолжается. Предстоит реконструкция еще нескольких зданий, в том числе старых жилых корпусов, каждый из которых рассчитан почти на 100 человек. В настоящее время ведется ремонт медицинского блока. "Прометей" задумывался как центр оздоровления детей, поэтому там будут соляные пещеры, криосауны, физиотерапия. На обновленном стадионе достраивают трибуны. В 2025 году еще шесть модульных корпусов построят в лагерях "Солнечный", "Белая березка", "Альбатрос", "Чайка" и "Елочка".

https://ria.ru/20250130/meditsina-1996396355.html

https://ria.ru/20250129/korpus-1996114010.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, валентина матвиенко, совет федерации рф