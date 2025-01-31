Мишустин заявил о росте рынка маркетплейсов
Мишустин: рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос на 40 процентов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40% за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рынок цифровых платформ и маркетплейсов за прошлый год вырос у нас на сорок процентов. У нас – собственные поисковики, социальные сети, агрегаторы, площадки для интернет-торговли. Доступные соответственно стриминговые и образовательные сервисы. Удобные приложения для заказа доставки и такси", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025".
Глава российского кабмина отметил, что многие российские сервисы популярны не только в странах ЕАЭС, но и на мировых рынках.
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