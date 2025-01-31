Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о росте рынка маркетплейсов - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 31.01.2025 (обновлено: 13:07 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mishustin-1996581459.html
Мишустин заявил о росте рынка маркетплейсов
Мишустин заявил о росте рынка маркетплейсов - РИА Новости, 31.01.2025
Мишустин заявил о росте рынка маркетплейсов
Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40% за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:04:00+03:00
2025-01-31T13:07:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996598520_0:218:2048:1370_1920x0_80_0_0_cf36a1c6663fc9553ade77d384c266da.jpg
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40% за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рынок цифровых платформ и маркетплейсов за прошлый год вырос у нас на сорок процентов. У нас – собственные поисковики, социальные сети, агрегаторы, площадки для интернет-торговли. Доступные соответственно стриминговые и образовательные сервисы. Удобные приложения для заказа доставки и такси", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025". Глава российского кабмина отметил, что многие российские сервисы популярны не только в странах ЕАЭС, но и на мировых рынках.
https://ria.ru/20240925/marketpleysy-1974651608.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996598520_0:216:2048:1752_1920x0_80_0_0_d7d09b6cad7360c3a94046cfc517d74e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин заявил о росте рынка маркетплейсов

Мишустин: рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос на 40 процентов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40% за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рынок цифровых платформ и маркетплейсов за прошлый год вырос у нас на сорок процентов. У нас – собственные поисковики, социальные сети, агрегаторы, площадки для интернет-торговли. Доступные соответственно стриминговые и образовательные сервисы. Удобные приложения для заказа доставки и такси", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025".
Глава российского кабмина отметил, что многие российские сервисы популярны не только в странах ЕАЭС, но и на мировых рынках.
Сотрудница в отделе сбора заказов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы
25 сентября 2024, 16:33
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала