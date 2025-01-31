https://ria.ru/20250131/mishustin-1996581459.html

Мишустин заявил о росте рынка маркетплейсов

Мишустин заявил о росте рынка маркетплейсов - РИА Новости, 31.01.2025

Мишустин заявил о росте рынка маркетплейсов

Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40% за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:04:00+03:00

2025-01-31T12:04:00+03:00

2025-01-31T13:07:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40% за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рынок цифровых платформ и маркетплейсов за прошлый год вырос у нас на сорок процентов. У нас – собственные поисковики, социальные сети, агрегаторы, площадки для интернет-торговли. Доступные соответственно стриминговые и образовательные сервисы. Удобные приложения для заказа доставки и такси", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025". Глава российского кабмина отметил, что многие российские сервисы популярны не только в странах ЕАЭС, но и на мировых рынках.

https://ria.ru/20240925/marketpleysy-1974651608.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз