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Минсельхоз утвердил компенсации затрат на транспортировку продукции АПК - РИА Новости, 31.01.2025
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18:13 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/minselkhoz-1996697956.html
Минсельхоз утвердил компенсации затрат на транспортировку продукции АПК
Минсельхоз утвердил компенсации затрат на транспортировку продукции АПК - РИА Новости, 31.01.2025
Минсельхоз утвердил компенсации затрат на транспортировку продукции АПК
Минсельхоз России утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:13:00+03:00
2025-01-31T18:13:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минсельхоз России утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в 2025 году, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) выступает агентом правительства, реализующим данную меру поддержки, сообщает центр."В 2025 году РЭЦ будет принимать заявки компаний на компенсацию затрат на поставки, осуществленные в III и IV кварталах 2024 года, в I и II кварталах 2025 года. Бюджет программы на 2025 год составляет 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Экспортеры смогут компенсировать 100% понесенных затрат на поставки приоритетной (молочной) продукции, 50% затрат - на поставки в наименее развитые страны и 25% затрат - на остальные поставки. Учитываются поставки, осуществленные автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, а также несколькими из указанных видов транспорта.Максимальный размер поддержки для одной организации не устанавливается, однако он не должен превышать одной трети от стоимости отгруженной продукции.Кроме того, установлено распределение объемов господдержки по группам продукции АПК (возможно перераспределение средств между группами в порядке, установленном решением, при наличии неиспользованных остатков): до 67% - основная продукция, до 24% - подсолнечное масло наливом (по отдельным кодам ТН ВЭД), до 6% - зернобобовая продукция, до 3% - молочная продукция."Данная мера поддержки крайне востребована у участников рынка. В прошлом году на нее было выделено 11 миллиардов рублей. В этом году заложено 5 миллиардов рублей, но планируется увеличить сумму до 16,5 миллиарда рублей. Стоит отметить, что в этом году впервые будут применяться лимиты на отдельные виды продукции. Рассчитываем, что это позволит диверсифицировать и увеличить число получателей субсидии", — заявил заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов."Российское продовольствие пользуется спросом по всему миру, и господдержка дает агропроизводителям возможность снизить затраты на транспортировку продукции за рубеж", — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подать заявку на получение господдержки экспортеры смогут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Подробно о порядке получения компенсации затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в 2025 году специалисты Российского экспортного центра расскажут 4 февраля в 10.00 (мск) на бесплатном вебинаре (ID мероприятия 614-684-735, пароль 53364).
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
Минсельхоз утвердил компенсации затрат на транспортировку продукции АПК

Минсельхоз утвердил порядок компенсации затрат на транспортировку продукции АПК

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минсельхоз России утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в 2025 году, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) выступает агентом правительства, реализующим данную меру поддержки, сообщает центр.
"В 2025 году РЭЦ будет принимать заявки компаний на компенсацию затрат на поставки, осуществленные в III и IV кварталах 2024 года, в I и II кварталах 2025 года. Бюджет программы на 2025 год составляет 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Экспортеры смогут компенсировать 100% понесенных затрат на поставки приоритетной (молочной) продукции, 50% затрат - на поставки в наименее развитые страны и 25% затрат - на остальные поставки. Учитываются поставки, осуществленные автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, а также несколькими из указанных видов транспорта.
Максимальный размер поддержки для одной организации не устанавливается, однако он не должен превышать одной трети от стоимости отгруженной продукции.
Кроме того, установлено распределение объемов господдержки по группам продукции АПК (возможно перераспределение средств между группами в порядке, установленном решением, при наличии неиспользованных остатков): до 67% - основная продукция, до 24% - подсолнечное масло наливом (по отдельным кодам ТН ВЭД), до 6% - зернобобовая продукция, до 3% - молочная продукция.
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"Данная мера поддержки крайне востребована у участников рынка. В прошлом году на нее было выделено 11 миллиардов рублей. В этом году заложено 5 миллиардов рублей, но планируется увеличить сумму до 16,5 миллиарда рублей. Стоит отметить, что в этом году впервые будут применяться лимиты на отдельные виды продукции. Рассчитываем, что это позволит диверсифицировать и увеличить число получателей субсидии", — заявил заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.
"Российское продовольствие пользуется спросом по всему миру, и господдержка дает агропроизводителям возможность снизить затраты на транспортировку продукции за рубеж", — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подать заявку на получение господдержки экспортеры смогут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Подробно о порядке получения компенсации затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в 2025 году специалисты Российского экспортного центра расскажут 4 февраля в 10.00 (мск) на бесплатном вебинаре (ID мероприятия 614-684-735, пароль 53364).
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Российский экспортный центр (РЭЦ)Экспорт
 
 
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