Мантуров призвал использовать ИИ-разработки для решения военных задач
Мантуров призвал использовать ИИ-разработки для решения прикладных военных задач
Денис Мантуров . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Большинство российских существующих и планируемых разработок в сфере искусственного интеллекта имеют потенциал двойного применения, их нужно использовать в решении прикладных военных задач, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Под его руководством прошла стратегическая сессия по применению искусственного интеллекта для наращивания боевых возможностей вооружения и систем. В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, представители Минпромторга и Минцифры, члены коллегии Военно-промышленной комиссии, руководители органов военного управления, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса и народного ОПК.
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"Российские компании ведут разработки технологических продуктов, включая большие языковые модели, компьютерное зрение, машинное обучение, основанные на нейросетевых инструментах. Большинство существующих и планируемых разработок имеют потенциал двойного применения. Наша задача – использовать их в решении прикладных военных задач", - отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина по итогам сессии.
По словам первого вице-премьера, возрастающую роль технологий искусственного интеллекта, обработки больших данных и облачных вычислений осознают все ведущие государства мира, фактически идет гонка технологической конкуренции, сопоставимая с гонкой вооружений и программами освоения космоса. Мантуров также отметил важность использования возможностей ИИ-аналитики для глубокого анализа конфликта на Украине и дообучения отечественных интеллектуальных систем.
Искусственный интеллект применяется для автоматической обработки и анализа данных разведки, способен улучшить информационное обеспечение боевых действий, повысить возможности прогнозирования угроз и хода развития конфликтов. Цифровые технологии являются основой массового внедрения роботизированных комплексов и роевого взаимодействия беспилотных летательных аппаратов, отмечается в сообщении правительства.
Чернышенко со своей стороны подчеркнул, что в ближайшие годы Россия будет наращивать объем финансирования исследований в сфере ИИ.
"Аккумулировать указанные ресурсы планируем в рамках Единой программы исследований в сфере ИИ. Планируется квотирование 5% государственного бюджета на финансирование научных исследований в области ИИ и 15% государственного бюджета - на финансирование исследований в других сферах, но с обязательным применением ИИ-инструментов. Консолидация этих ресурсов в сфере ИИ и подготовка специалистов крайне важны для достижения технологического суверенитета и других целей, поставленных президентом России", - цитируются в сообщении слова вице-премьера.
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