https://ria.ru/20250131/manturov-1996663002.html

Мантуров призвал использовать ИИ-разработки для решения военных задач

Мантуров призвал использовать ИИ-разработки для решения военных задач - РИА Новости, 31.01.2025

Мантуров призвал использовать ИИ-разработки для решения военных задач

Большинство российских существующих и планируемых разработок в сфере искусственного интеллекта имеют потенциал двойного применения, их нужно использовать в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:13:00+03:00

2025-01-31T16:13:00+03:00

2025-01-31T16:13:00+03:00

технологии

россия

украина

денис мантуров

дмитрий чернышенко

алексей криворучко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Большинство российских существующих и планируемых разработок в сфере искусственного интеллекта имеют потенциал двойного применения, их нужно использовать в решении прикладных военных задач, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Под его руководством прошла стратегическая сессия по применению искусственного интеллекта для наращивания боевых возможностей вооружения и систем. В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, представители Минпромторга и Минцифры, члены коллегии Военно-промышленной комиссии, руководители органов военного управления, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса и народного ОПК. "Российские компании ведут разработки технологических продуктов, включая большие языковые модели, компьютерное зрение, машинное обучение, основанные на нейросетевых инструментах. Большинство существующих и планируемых разработок имеют потенциал двойного применения. Наша задача – использовать их в решении прикладных военных задач", - отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина по итогам сессии. По словам первого вице-премьера, возрастающую роль технологий искусственного интеллекта, обработки больших данных и облачных вычислений осознают все ведущие государства мира, фактически идет гонка технологической конкуренции, сопоставимая с гонкой вооружений и программами освоения космоса. Мантуров также отметил важность использования возможностей ИИ-аналитики для глубокого анализа конфликта на Украине и дообучения отечественных интеллектуальных систем. Искусственный интеллект применяется для автоматической обработки и анализа данных разведки, способен улучшить информационное обеспечение боевых действий, повысить возможности прогнозирования угроз и хода развития конфликтов. Цифровые технологии являются основой массового внедрения роботизированных комплексов и роевого взаимодействия беспилотных летательных аппаратов, отмечается в сообщении правительства. Чернышенко со своей стороны подчеркнул, что в ближайшие годы Россия будет наращивать объем финансирования исследований в сфере ИИ. "Аккумулировать указанные ресурсы планируем в рамках Единой программы исследований в сфере ИИ. Планируется квотирование 5% государственного бюджета на финансирование научных исследований в области ИИ и 15% государственного бюджета - на финансирование исследований в других сферах, но с обязательным применением ИИ-инструментов. Консолидация этих ресурсов в сфере ИИ и подготовка специалистов крайне важны для достижения технологического суверенитета и других целей, поставленных президентом России", - цитируются в сообщении слова вице-премьера.

https://ria.ru/20240422/chernyshenko-1941508945.html

https://ria.ru/20240306/tekhnologii-1931598824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, украина, денис мантуров, дмитрий чернышенко, алексей криворучко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)