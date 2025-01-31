https://ria.ru/20250131/lotereya-1996655520.html
Житель Подмосковья выиграл 285 миллионов рублей в лотерее
Житель Подмосковья выиграл 285 миллионов рублей в лотерее - РИА Новости, 31.01.2025
Житель Подмосковья выиграл 285 миллионов рублей в лотерее
Житель Подмосковья купил в Орехово-Зуево билет игры "Охота" за 150 рублей и выиграл 285 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:44:00+03:00
2025-01-31T15:44:00+03:00
2025-01-31T15:44:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
новосибирская область
столото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Житель Подмосковья купил в Орехово-Зуево билет игры "Охота" за 150 рублей и выиграл 285 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото". "Тридцать первого января 2025 года в 18887-м тираже игры "Охота" был разыгран многомиллионный трофей - 285 280 449 рублей. Победителем стал житель Московской области, купивший лотерейный билет за 150 рублей в розничной точке продаж "Столото" в городе Орехово-Зуево", - сказали в компании. Счастливчик еще не обратился за выигрышем. По правилам игры "Охота" главный трофей выигрывает тот, кто угадает в обоих числовых полях билета по четыре числа. Участник отметил 12, 13, 15, 20 в первом поле билета и 5, 7, 8, 14 - во втором. Благодаря этой победной комбинации он стал мультимиллионером. До победителя 18887-го тиража, суперприз "Охоты" забирали уже дважды - в марте 2024 года жительница Новосибирской области выиграла более 28 миллионов рублей, а в апреле 2024 года удача улыбнулась жителю Ярославской области, который выиграл суперприз в размере 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241125/lotereya-1984420178.html
https://ria.ru/20250131/pobeditel-1996530069.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), орехово-зуево, новосибирская область, столото
Общество, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Новосибирская область, Столото
Житель Подмосковья выиграл 285 миллионов рублей в лотерее
Житель Подмосковья выиграл 285 миллионов рублей в лотерее "Охота"