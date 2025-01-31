https://ria.ru/20250131/listeriya-1996544931.html

Аннулировано

Аннулировано - РИА Новости, 31.01.2025

Аннулировано

По просьбе Россельхознадзора аннулируется сообщение, вышедшее на сайте агентства в 17:16 мск 30 января с заголовком "В курином мясе из Казахстана нашли опасную... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T10:10:00+03:00

2025-01-31T10:10:00+03:00

2025-01-31T10:10:00+03:00

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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По просьбе Россельхознадзора аннулируется сообщение, вышедшее на сайте агентства в 17:16 мск 30 января с заголовком "В курином мясе из Казахстана нашли опасную бактерию". РИА Новости

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)