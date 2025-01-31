https://ria.ru/20250131/listeriya-1996544931.html
Аннулировано
Аннулировано - РИА Новости, 31.01.2025
Аннулировано
По просьбе Россельхознадзора аннулируется сообщение, вышедшее на сайте агентства в 17:16 мск 30 января с заголовком "В курином мясе из Казахстана нашли опасную... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:10:00+03:00
2025-01-31T10:10:00+03:00
2025-01-31T10:10:00+03:00
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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По просьбе Россельхознадзора аннулируется сообщение, вышедшее на сайте агентства в 17:16 мск 30 января с заголовком "В курином мясе из Казахстана нашли опасную бактерию". РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)