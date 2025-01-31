На Кубани начали демонтаж севшей на мель кормы танкера
На Кубани начали демонтаж севшей на мель кормы танкера "Волгонефть-239"
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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Специалисты начали демонтаж севшей на мель у порта Тамань кормы танкера "Волгонефть-239", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Специалисты приступили к демонтажу танкера "Волгонефть-239", который находится у мыса Панагия в Темрюкском районе… Проведение работ стало возможно благодаря построенному в кратчайшие сроки силами края и специалистами региональных компаний подъездному техническому пути и обвалованию танкера. Впритык к судну проложили дополнительный технический путь. По этому сооружению сейчас передвигается техника, задействованная в удалении судна", - написал Кондратьев.
Ранее из кормы выкачали остававшийся в танкере мазут - более 1,4 тысячи тонн, провели промывку внутренних емкостей и дегазацию. Кондратьев отметил, что работы по утилизации кормы планируется завершить до конца марта.
"Начались работы по подготовке разделки кормовой части, закончены работы по полной обваловке, теперь из правого борта кормовой части устроена насыпь, и специализированная организация, заключен контракт, приступила к работам по разделке кормовой части с тем, чтобы до 31 марта завершить эту работу", - рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".
Далее, продолжил он, планируется разобрать насыпь, искусственное сооружение, чтобы вернуть в исходное состояние береговую линию. "И в целом по всем работам по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, перед нами стоит задача восстановить так, как было до кораблекрушения", - добавил Старовойт.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.