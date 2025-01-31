https://ria.ru/20250131/koty-1996640151.html

Хозяйкам подравшихся котов в Кировской области вынесли предостережение

Хозяйкам подравшихся котов в Кировской области вынесли предостережение - РИА Новости, 31.01.2025

Хозяйкам подравшихся котов в Кировской области вынесли предостережение

В Кировской области хозяйкам двух подравшихся котов вынесли предостережение за то, что они слишком поздно привели питомцев к ветеринарам для проверки на... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:57:00+03:00

2025-01-31T14:57:00+03:00

2025-01-31T17:16:00+03:00

происшествия

кировская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. В Кировской области хозяйкам двух подравшихся котов вынесли предостережение за то, что они слишком поздно привели питомцев к ветеринарам для проверки на бешенство, сообщило региональное управление Россельхознадзора на своем сайте.Схватка между Кузей и Малышом, принадлежащим двум пенсионеркам — матери и дочери, состоялась 13 ноября в поселке Лальск. Когда старшая из женщин пыталась разнять разъяренных животных, собственный кот ее покусал.При этом родственницы обратились к ветеринарам для осмотра, постановки на карантин и вакцинации против бешенства лишь через два дня."Данные факты свидетельствует о нарушении ветеринарных правил осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства", — говорится в релизе.Владелицам котов указали на то, что нарушать требования в области ветеринарии недопустимо.

https://ria.ru/20250131/tolik-1996567489.html

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кировская область

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происшествия, кировская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия