https://ria.ru/20250131/korma-1996685319.html

Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi

Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi - РИА Новости, 31.01.2025

Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi

Производитель популярных кормов для кошек и собак, в том числе Whiskas, Felix, Pro Plan и Pedigree, пообещал не допустить дефицита после сообщений о возможном... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:22:00+03:00

2025-01-31T17:22:00+03:00

2025-01-31T17:31:00+03:00

германия

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евросоюз

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Производитель популярных кормов для кошек и собак, в том числе Whiskas, Felix, Pro Plan и Pedigree, пообещал не допустить дефицита после сообщений о возможном снятии продукции с продажи, сообщает Telegram-канал Mash.Ранее Mash написал, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, "Гурмэ" и "Дарлинг" могут временно пропасть из продажи в России по причине запрета на ввоз добавок для их изготовления, вызванного вспышкой вируса ящура в ЕС.После этого Telegram-канал обновил пост информацией от производителя, пообещавшего не допустить дефицита."Запрещенные к ввозу добавки заранее закуплены в достаточном объеме. Плюс в РСХН (Россельхознадзор – прим.ред.) направлена просьба оперативно аттестовать проверенное зарубежное предприятие, которое производит необходимую добавку без ящура и закроет все нужды в будущем", - говорится в сообщении.Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию продукции животноводства из Евросоюза из-за вспышки ящура в Германии. Под запрет попали в том числе продукты, которые туристы ввозят для личного пользования, такие как сыр или колбаса. Запрещен также транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.

https://ria.ru/20250110/germaniya-1993131051.html

https://ria.ru/20250128/produkty-1995970843.html

германия

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германия, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз