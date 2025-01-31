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Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi - РИА Новости, 31.01.2025
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17:22 31.01.2025 (обновлено: 17:31 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/korma-1996685319.html
Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi
Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi - РИА Новости, 31.01.2025
Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi
Производитель популярных кормов для кошек и собак, в том числе Whiskas, Felix, Pro Plan и Pedigree, пообещал не допустить дефицита после сообщений о возможном... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:22:00+03:00
2025-01-31T17:31:00+03:00
германия
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евросоюз
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Производитель популярных кормов для кошек и собак, в том числе Whiskas, Felix, Pro Plan и Pedigree, пообещал не допустить дефицита после сообщений о возможном снятии продукции с продажи, сообщает Telegram-канал Mash.Ранее Mash написал, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, "Гурмэ" и "Дарлинг" могут временно пропасть из продажи в России по причине запрета на ввоз добавок для их изготовления, вызванного вспышкой вируса ящура в ЕС.После этого Telegram-канал обновил пост информацией от производителя, пообещавшего не допустить дефицита."Запрещенные к ввозу добавки заранее закуплены в достаточном объеме. Плюс в РСХН (Россельхознадзор – прим.ред.) направлена просьба оперативно аттестовать проверенное зарубежное предприятие, которое производит необходимую добавку без ящура и закроет все нужды в будущем", - говорится в сообщении.Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию продукции животноводства из Евросоюза из-за вспышки ящура в Германии. Под запрет попали в том числе продукты, которые туристы ввозят для личного пользования, такие как сыр или колбаса. Запрещен также транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.
https://ria.ru/20250110/germaniya-1993131051.html
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германия, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз
Германия, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евросоюз
Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi

Mash: производитель кормов Whiskas и Chappi пообещал не допустить дефицита

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство кормов для домашних животных
Производство кормов для домашних животных - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство кормов для домашних животных. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Производитель популярных кормов для кошек и собак, в том числе Whiskas, Felix, Pro Plan и Pedigree, пообещал не допустить дефицита после сообщений о возможном снятии продукции с продажи, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее Mash написал, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, "Гурмэ" и "Дарлинг" могут временно пропасть из продажи в России по причине запрета на ввоз добавок для их изготовления, вызванного вспышкой вируса ящура в ЕС.
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После этого Telegram-канал обновил пост информацией от производителя, пообещавшего не допустить дефицита.
"Запрещенные к ввозу добавки заранее закуплены в достаточном объеме. Плюс в РСХН (Россельхознадзор – прим.ред.) направлена просьба оперативно аттестовать проверенное зарубежное предприятие, которое производит необходимую добавку без ящура и закроет все нужды в будущем", - говорится в сообщении.
Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию продукции животноводства из Евросоюза из-за вспышки ящура в Германии. Под запрет попали в том числе продукты, которые туристы ввозят для личного пользования, такие как сыр или колбаса. Запрещен также транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.
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ГерманияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евросоюз
 
 
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