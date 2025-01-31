https://ria.ru/20250131/kontraktniki-1996656430.html

Планы по набору контрактников в январе выполнены, заявил Медведев

Планы по набору контрактников в январе выполнены, заявил Медведев - РИА Новости, 31.01.2025

Планы по набору контрактников в январе выполнены, заявил Медведев

Планы по набору контрактников на военную службу в январе исполнены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:50:00+03:00

2025-01-31T15:50:00+03:00

2025-01-31T16:04:00+03:00

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

контрактники

вооруженные силы рф

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Планы по набору контрактников на военную службу в январе исполнены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу совершил рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ, посетил Санкт-Петербург."Январь заканчивается. В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены" , - сказал Медведев в ходе выездного совещания.Он отметил, что лично посетил пункт отбора на военную службу в северной столице и высоко оценил то, как организована его работа."Оснащенный необходимой техникой, по заведенному регламенту все делается, достаточно быстро, удобно для граждан", - добавил зампред Совбеза.Он вспомнил, как несколько лет назад оформление "на контракт" занимало до месяца."А сейчас это все ограничено одним днем или несколькими днями, если нужно что-то дособирать. Но в целом это все происходит быстро, компактно, удобно для людей",- сказал Медведев.

https://ria.ru/20241203/kontraktniki-1986988542.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, контрактники, вооруженные силы рф, россия, санкт-петербург