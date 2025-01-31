https://ria.ru/20250131/kontraktniki-1996656430.html
Планы по набору контрактников в январе выполнены, заявил Медведев
Планы по набору контрактников в январе выполнены, заявил Медведев - РИА Новости, 31.01.2025
Планы по набору контрактников в январе выполнены, заявил Медведев
Планы по набору контрактников на военную службу в январе исполнены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:50:00+03:00
2025-01-31T15:50:00+03:00
2025-01-31T16:04:00+03:00
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
контрактники
вооруженные силы рф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Планы по набору контрактников на военную службу в январе исполнены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу совершил рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ, посетил Санкт-Петербург."Январь заканчивается. В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены" , - сказал Медведев в ходе выездного совещания.Он отметил, что лично посетил пункт отбора на военную службу в северной столице и высоко оценил то, как организована его работа."Оснащенный необходимой техникой, по заведенному регламенту все делается, достаточно быстро, удобно для граждан", - добавил зампред Совбеза.Он вспомнил, как несколько лет назад оформление "на контракт" занимало до месяца."А сейчас это все ограничено одним днем или несколькими днями, если нужно что-то дособирать. Но в целом это все происходит быстро, компактно, удобно для людей",- сказал Медведев.
https://ria.ru/20241203/kontraktniki-1986988542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, контрактники, вооруженные силы рф, россия, санкт-петербург
Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, контрактники, Вооруженные силы РФ, Россия, Санкт-Петербург
Планы по набору контрактников в январе выполнены, заявил Медведев
Медведев: планы по набору контрактников на военную службу в январе исполнены
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Планы по набору контрактников на военную службу в январе исполнены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев
в пятницу совершил рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ, посетил Санкт-Петербург
.
«
"Январь заканчивается. В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены" , - сказал Медведев в ходе выездного совещания.
Он отметил, что лично посетил пункт отбора на военную службу в северной столице и высоко оценил то, как организована его работа.
"Оснащенный необходимой техникой, по заведенному регламенту все делается, достаточно быстро, удобно для граждан", - добавил зампред Совбеза.
Он вспомнил, как несколько лет назад оформление "на контракт" занимало до месяца.
"А сейчас это все ограничено одним днем или несколькими днями, если нужно что-то дособирать. Но в целом это все происходит быстро, компактно, удобно для людей",- сказал Медведев.