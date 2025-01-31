Рейтинг@Mail.ru
Кириенко оценил ход реконструкции аэропорта в столице Абхазии - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/kirienko-1996713883.html
Кириенко оценил ход реконструкции аэропорта в столице Абхазии
Кириенко оценил ход реконструкции аэропорта в столице Абхазии - РИА Новости, 31.01.2025
Кириенко оценил ход реконструкции аэропорта в столице Абхазии
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Абхазию оценил ход реконструкции аэропорта Сухума, столицы республики, и... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T20:01:00+03:00
2025-01-31T20:01:00+03:00
абхазия
сухум
россия
сергей кириенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996713596_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_f9975582a88cfa4e205d049890150456.jpg
СУХУМ, 31 янв - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Абхазию оценил ход реконструкции аэропорта Сухума, столицы республики, и отметил высокую вероятность того, что аэропорт скоро может принять тестовый рейс. На встрече с ним глава координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба выразил уверенность в том, что этот визит в Абхазию придаст особый импульс развитию отношений двух стран, а проекты, подобные реконструкции аэропорта, принесут пользу обеим странам. Кириенко отметил важность этого проекта. "Понимаю, что и штабом, который в Абхазии был создан, и российским инвестором все обязательства выполнены, и у нас есть все шансы в ближайшее время принять тестовый борт. Но, как я понимаю, ключевой вопрос - к сезону успеваем или не успеваем. У нас в сезон отдыхающие смогут прилететь непосредственно в Сухум, или им надо сложным маршрутом добираться по суше? Поэтому первое мая, как я понимаю, стоял срок старта регулярного сообщения. Для меня сейчас, конечно, самое главное понять, выдерживается ли срок первого мая - регулярное сообщение. Что для этого нужно, нужна ли для этого какая-то дополнительная помощь и поддержка со стороны руководства Абхазии, нужно ли что-то со стороны органов власти России", - сказал Кириенко. Он также осмотрел объект и заслушал доклад о ходе работ по реконструкции. В 2024 году правительство Абхазии заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции международного аэропорта города Сухум. Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки.
https://ria.ru/20250130/abhazija-1996330899.html
https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996596181.html
абхазия
сухум
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996713596_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_32b05cf7ae51c9c18edac719e5ec4cae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, сухум, россия, сергей кириенко
Абхазия, Сухум, Россия, Сергей Кириенко
Кириенко оценил ход реконструкции аэропорта в столице Абхазии

Кириенко: есть все шансы, что аэропорт Сухума скоро сможет принять тестовый рейс

© Фото : Sputnik Абхазия/TelegramПервый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта "Сухум" Бадра Гунба
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Сухум Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Sputnik Абхазия/Telegram
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта "Сухум" Бадра Гунба
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 31 янв - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Абхазию оценил ход реконструкции аэропорта Сухума, столицы республики, и отметил высокую вероятность того, что аэропорт скоро может принять тестовый рейс.
На встрече с ним глава координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба выразил уверенность в том, что этот визит в Абхазию придаст особый импульс развитию отношений двух стран, а проекты, подобные реконструкции аэропорта, принесут пользу обеим странам. Кириенко отметил важность этого проекта.
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Абхазии воспринимают Россию как партнера, показало исследование
30 января, 12:38
"Понимаю, что и штабом, который в Абхазии был создан, и российским инвестором все обязательства выполнены, и у нас есть все шансы в ближайшее время принять тестовый борт. Но, как я понимаю, ключевой вопрос - к сезону успеваем или не успеваем. У нас в сезон отдыхающие смогут прилететь непосредственно в Сухум, или им надо сложным маршрутом добираться по суше? Поэтому первое мая, как я понимаю, стоял срок старта регулярного сообщения. Для меня сейчас, конечно, самое главное понять, выдерживается ли срок первого мая - регулярное сообщение. Что для этого нужно, нужна ли для этого какая-то дополнительная помощь и поддержка со стороны руководства Абхазии, нужно ли что-то со стороны органов власти России", - сказал Кириенко.
Он также осмотрел объект и заслушал доклад о ходе работ по реконструкции.
В 2024 году правительство Абхазии заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции международного аэропорта города Сухум. Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и и.о. президента Абхазии Валерий Бганба во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии
Вчера, 12:53
 
АбхазияСухумРоссияСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала