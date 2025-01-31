https://ria.ru/20250131/kirienko-1996713883.html

Кириенко оценил ход реконструкции аэропорта в столице Абхазии

Кириенко оценил ход реконструкции аэропорта в столице Абхазии - РИА Новости, 31.01.2025

Кириенко оценил ход реконструкции аэропорта в столице Абхазии

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Абхазию оценил ход реконструкции аэропорта Сухума, столицы республики, и... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T20:01:00+03:00

2025-01-31T20:01:00+03:00

2025-01-31T20:01:00+03:00

абхазия

сухум

россия

сергей кириенко

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СУХУМ, 31 янв - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Абхазию оценил ход реконструкции аэропорта Сухума, столицы республики, и отметил высокую вероятность того, что аэропорт скоро может принять тестовый рейс. На встрече с ним глава координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба выразил уверенность в том, что этот визит в Абхазию придаст особый импульс развитию отношений двух стран, а проекты, подобные реконструкции аэропорта, принесут пользу обеим странам. Кириенко отметил важность этого проекта. "Понимаю, что и штабом, который в Абхазии был создан, и российским инвестором все обязательства выполнены, и у нас есть все шансы в ближайшее время принять тестовый борт. Но, как я понимаю, ключевой вопрос - к сезону успеваем или не успеваем. У нас в сезон отдыхающие смогут прилететь непосредственно в Сухум, или им надо сложным маршрутом добираться по суше? Поэтому первое мая, как я понимаю, стоял срок старта регулярного сообщения. Для меня сейчас, конечно, самое главное понять, выдерживается ли срок первого мая - регулярное сообщение. Что для этого нужно, нужна ли для этого какая-то дополнительная помощь и поддержка со стороны руководства Абхазии, нужно ли что-то со стороны органов власти России", - сказал Кириенко. Он также осмотрел объект и заслушал доклад о ходе работ по реконструкции. В 2024 году правительство Абхазии заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции международного аэропорта города Сухум. Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки.

https://ria.ru/20250130/abhazija-1996330899.html

https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996596181.html

абхазия

сухум

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, сухум, россия, сергей кириенко