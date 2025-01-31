https://ria.ru/20250131/khazhaev-1996620913.html

Ильдар Хажаев. Биография эксперта банковской отрасли

Ильдар Хажаев. Биография эксперта банковской отрасли - РИА Новости, 31.01.2025

Ильдар Хажаев. Биография эксперта банковской отрасли

Ильдар Хажаев – эксперт финансового сектора, область специализации – банковское право. С 2022 года преподает на профильной кафедре Московского государственного... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:36:00+03:00

2025-01-31T14:36:00+03:00

2025-01-31T14:36:00+03:00

биографии

справки

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Ильдар Хажаев – эксперт финансового сектора, область специализации – банковское право. С 2022 года преподает на профильной кафедре Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Ранние годы, профессиональная подготовкаИльдар Хажаев родился в 1981 году в Москве. В школьные и университетские годы увлекался контактными видами спорта – тхэквондо и самбо. По первой дисциплине Хажаев стал обладателем черного пояса, по второй – сдал необходимые нормативы для присвоения разряда КМС. В 2003 году стал дипломированным специалистом в области мировой экономики, завершив профподготовку в Российском государственном торгово-экономическом университете (до 2002 года – Московский государственный университет коммерции, в 2014 году вошел в состав Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова). Будучи студентом-третьекурсником, стажировался в одном из крупных финансовых институтов Германии, получил трудовой опыт в страховой компании. В этот период Ильдар Хажаев ознакомился с принципами функционирования западного финсектора.В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию в области экономики, получив соответствующую ученую степень. В центре его исследования находилась актуальная проблематика регионального развития, в частности изучение механизмов консолидации госактивов и их применения для стимулирования социально-экономического роста субъектов РФ. В 2019 году получил высшее образование в сфере права в профильном вузе – МГЮА. Сочетание знаний и навыков на стыке экономики и юриспруденции позволило Хажаеву расширить свои профессиональные возможности.В 2022 году вернулся в МГЮА для прохождения спецкурса, посвященного внедрению в систему образования инноваций, способных качественно преобразить подготовку специалистов в вузах.Работа в банковском сектореВ 2001 году Ильдар Хажаев приступил к работе в банковской сфере. Будучи студентом, пришел работать в "Агрохимбанк". Первые полгода трудился на безвозмездной основе в качестве стажера, затем был принят в штат на позицию экономиста.В 2004 году трудовая биография Ильдара Хажаева продолжилась в компании "Промсвязьлизинг", профиль деятельности которой был связан с лизингом оборудования и автопарка для нужд промышленных предприятий. В мае того же года принял предложение от "Промсвязьбанка". В этой финансовой структуре Ильдару Хажаеву доверили руководство отделом, специализирующимся на международных операциях.В 2006-2009 годах работал в "БТА Банке" (до весны 2008 года – АО "Банк ТуранАлем"). Наука и преподавательская деятельностьС 2009 года ведет научную и духовно-исследовательскую деятельность. Коллекционирует и изучает священные писания различных религий. В его внушительном собрании хранится более ста древних книг, среди которых есть раритетные экземпляры XVI-XVII веков.В 2022 году Ильдар Хажаев присоединился к педагогическому коллективу МГЮА. Преподает на кафедре банковского права. Обучает студентов тонкостям юридического регулирования в банковской сфере. Ильдар Хажаев мотивирует свое решение прийти в педагогику стремлением участвовать в формировании кадрового резерва для банковской области.Профессиональное консультированиеВ сентябре 2024 года Ильдар Хажаев приступил к разработке проекта по профессиональному консультированию руководства предприятий, находящихся в затруднительном финансовом положении. Опираясь на сочетание компетенций в банкинге с экспертными знаниями в области экономики и юриспруденции, формирует механизмы восстановления стабильного функционирования компаний в сложных ситуациях, связанных с нарушением платежных обязательств со стороны кредиторов.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

биографии, справки