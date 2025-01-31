https://ria.ru/20250131/kartina-1996675182.html

Картину "Петушиные бои" 17 века передадут в один из профильных музеев

Картину "Петушиные бои" 17 века передадут в один из профильных музеев - РИА Новости, 31.01.2025

Картину "Петушиные бои" 17 века передадут в один из профильных музеев

Картина "Петушиные бои" 17 века кисти итальянского художника, изъятая таможенниками в столичном аэропорту Шереметьево, будет передана в один из профильных... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:55:00+03:00

2025-01-31T16:55:00+03:00

2025-01-31T17:04:00+03:00

россия

культура

швейцария

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Картина "Петушиные бои" 17 века кисти итальянского художника, изъятая таможенниками в столичном аэропорту Шереметьево, будет передана в один из профильных музеев России после экспертизы подлинности и установления авторства, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.Ранее в пресс-службе Федеральной таможенной службы России сообщили РИА Новости, что картину 17 века "Петушиные бои" итальянского художника, изъятую на таможне в аэропорту Шереметьево, передали Минкультуры РФ, она следовала из Швейцарии."Картину в соответствии с порядком передачи культурных ценностей приняло Территориальное управление Минкультуры России по Центральному федеральному округу. Состояние картины не изменилось... Далее будет проведена экспертиза подлинности и установлено авторство. Затем картина будет передана в один из профильных художественных музеев страны для включения в состав музейного фонда Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241226/kartina-1991361435.html

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россия, швейцария, шереметьево (аэропорт), общество