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Картину "Петушиные бои" 17 века передадут в один из профильных музеев - РИА Новости, 31.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:55 31.01.2025 (обновлено: 17:04 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/kartina-1996675182.html
Картину "Петушиные бои" 17 века передадут в один из профильных музеев
Картину "Петушиные бои" 17 века передадут в один из профильных музеев - РИА Новости, 31.01.2025
Картину "Петушиные бои" 17 века передадут в один из профильных музеев
Картина "Петушиные бои" 17 века кисти итальянского художника, изъятая таможенниками в столичном аэропорту Шереметьево, будет передана в один из профильных... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:55:00+03:00
2025-01-31T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Картина "Петушиные бои" 17 века кисти итальянского художника, изъятая таможенниками в столичном аэропорту Шереметьево, будет передана в один из профильных музеев России после экспертизы подлинности и установления авторства, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.Ранее в пресс-службе Федеральной таможенной службы России сообщили РИА Новости, что картину 17 века "Петушиные бои" итальянского художника, изъятую на таможне в аэропорту Шереметьево, передали Минкультуры РФ, она следовала из Швейцарии."Картину в соответствии с порядком передачи культурных ценностей приняло Территориальное управление Минкультуры России по Центральному федеральному округу. Состояние картины не изменилось... Далее будет проведена экспертиза подлинности и установлено авторство. Затем картина будет передана в один из профильных художественных музеев страны для включения в состав музейного фонда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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россия, швейцария, шереметьево (аэропорт), общество
Россия, Культура, Швейцария, Шереметьево (аэропорт), Общество
Картину "Петушиные бои" 17 века передадут в один из профильных музеев

Картину "Петушиные бои" 17 века, изъятую в Шереметьево, передадут в музей

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramКартину "Петушиные бои" итальянского художника, изъятую на таможне в аэропорту Шереметьево, передали Минкультуры РФ
Картину Петушиные бои итальянского художника, изъятую на таможне в аэропорту Шереметьево, передали Минкультуры РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
Картину "Петушиные бои" итальянского художника, изъятую на таможне в аэропорту Шереметьево, передали Минкультуры РФ
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Картина "Петушиные бои" 17 века кисти итальянского художника, изъятая таможенниками в столичном аэропорту Шереметьево, будет передана в один из профильных музеев России после экспертизы подлинности и установления авторства, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Ранее в пресс-службе Федеральной таможенной службы России сообщили РИА Новости, что картину 17 века "Петушиные бои" итальянского художника, изъятую на таможне в аэропорту Шереметьево, передали Минкультуры РФ, она следовала из Швейцарии.
"Картину в соответствии с порядком передачи культурных ценностей приняло Территориальное управление Минкультуры России по Центральному федеральному округу. Состояние картины не изменилось... Далее будет проведена экспертиза подлинности и установлено авторство. Затем картина будет передана в один из профильных художественных музеев страны для включения в состав музейного фонда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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КультураРоссияШвейцарияШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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