Картину "Петушиные бои" 17 века передадут в один из профильных музеев
Картину "Петушиные бои" 17 века, изъятую в Шереметьево, передадут в музей
© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramКартину "Петушиные бои" итальянского художника, изъятую на таможне в аэропорту Шереметьево, передали Минкультуры РФ
Картину "Петушиные бои" итальянского художника, изъятую на таможне в аэропорту Шереметьево, передали Минкультуры РФ
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Картина "Петушиные бои" 17 века кисти итальянского художника, изъятая таможенниками в столичном аэропорту Шереметьево, будет передана в один из профильных музеев России после экспертизы подлинности и установления авторства, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Ранее в пресс-службе Федеральной таможенной службы России сообщили РИА Новости, что картину 17 века "Петушиные бои" итальянского художника, изъятую на таможне в аэропорту Шереметьево, передали Минкультуры РФ, она следовала из Швейцарии.
"Картину в соответствии с порядком передачи культурных ценностей приняло Территориальное управление Минкультуры России по Центральному федеральному округу. Состояние картины не изменилось... Далее будет проведена экспертиза подлинности и установлено авторство. Затем картина будет передана в один из профильных художественных музеев страны для включения в состав музейного фонда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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