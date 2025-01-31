https://ria.ru/20250131/kak-zhili-diveevskie-siroty-1996390832.html
Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима
Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима - РИА Новости, 31.01.2025
Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима
После кончины отца Серафима в Дивеевской обители чувствовалось его невидимое присутствие. Как святыню осиротевшие дивеевские сёстры собирали у всё связанное с дивным старцем: принадлежавшие ему вещи и воспоминания о нём, его заботе об обители и о каждой из них. Дивеевские сиротки молились, трудились и старались во всём следовать заветам батюшки.
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
вот оно, дивеево
серафим саровский (прохор мошнин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996390367_0:243:1736:1220_1920x0_80_0_0_00166ab8353d4ed75f325d1a831de82f.jpg
Осиротевшая обитель. Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима
После кончины отца Серафима в Дивеевской обители чувствовалось его невидимое присутствие. Как святыню осиротевшие дивеевские сёстры старались собрать у себя всё связанное с дивным старцем: принадлежавшие ему вещи и воспоминания о нём, его заботе об обители и о каждой из них. Дивеевские сиротки молились, трудились и старались во всём следовать заветам батюшки.
audio/mpeg
Осиротевшая обитель. Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима
После кончины отца Серафима в Дивеевской обители чувствовалось его невидимое присутствие. Как святыню осиротевшие дивеевские сёстры старались собрать у себя всё связанное с дивным старцем: принадлежавшие ему вещи и воспоминания о нём, его заботе об обители и о каждой из них. Дивеевские сиротки молились, трудились и старались во всём следовать заветам батюшки.
audio/mpeg
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серафим саровский (прохор мошнин), аудио
Вот оно, Дивеево, Серафим Саровский (Прохор Мошнин)
Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима
После кончины отца Серафима в Дивеевской обители чувствовалось его невидимое присутствие. Как святыню осиротевшие дивеевские сёстры собирали у всё связанное с дивным старцем: принадлежавшие ему вещи и воспоминания о нём, его заботе об обители и о каждой из них. Дивеевские сиротки молились, трудились и старались во всём следовать заветам батюшки.