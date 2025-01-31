https://ria.ru/20250131/kak-zhili-diveevskie-siroty-1996390832.html

Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима

Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима - РИА Новости, 31.01.2025

Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима

После кончины отца Серафима в Дивеевской обители чувствовалось его невидимое присутствие. Как святыню осиротевшие дивеевские сёстры собирали у всё связанное с дивным старцем: принадлежавшие ему вещи и воспоминания о нём, его заботе об обители и о каждой из них. Дивеевские сиротки молились, трудились и старались во всём следовать заветам батюшки.

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

вот оно, дивеево

серафим саровский (прохор мошнин)

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Осиротевшая обитель. Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима После кончины отца Серафима в Дивеевской обители чувствовалось его невидимое присутствие. Как святыню осиротевшие дивеевские сёстры старались собрать у себя всё связанное с дивным старцем: принадлежавшие ему вещи и воспоминания о нём, его заботе об обители и о каждой из них. Дивеевские сиротки молились, трудились и старались во всём следовать заветам батюшки. audio/mpeg

Осиротевшая обитель. Как жили дивеевские сироты после кончины батюшки Серафима После кончины отца Серафима в Дивеевской обители чувствовалось его невидимое присутствие. Как святыню осиротевшие дивеевские сёстры старались собрать у себя всё связанное с дивным старцем: принадлежавшие ему вещи и воспоминания о нём, его заботе об обители и о каждой из них. Дивеевские сиротки молились, трудились и старались во всём следовать заветам батюшки. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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серафим саровский (прохор мошнин), аудио