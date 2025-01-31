https://ria.ru/20250131/investory-1996729828.html

На Кубани инвесторы смогут получать землю под промпарки без торгов

На Кубани инвесторы смогут получать землю под промпарки без торгов - РИА Новости, 31.01.2025

На Кубани инвесторы смогут получать землю под промпарки без торгов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому инвесторы смогут получать земельные участки в аренду без... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:40:00+03:00

2025-01-31T22:40:00+03:00

2025-01-31T22:40:00+03:00

краснодарский край

экономика

краснодарский край

краснодар

армавир

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КРАСНОДАР, 31 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому инвесторы смогут получать земельные участки в аренду без проведения торгов под размещение объектов промпарков для повышения инвестиционной привлекательности региона, сообщили в пресс-службе парламента. "Предлагается установить возможность предоставления названных земельных участков в аренду без проведения торгов под размещение объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, технологической и промышленной инфраструктуры промышленных технопарков или технологической, транспортной и коммунальной инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий с целью создания таковых. А также под размещение не менее двух инфраструктурных объектов для развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий", - говорится в сообщении. Уточняется, что дальнейшее развитие территорий промпарков повлияет на повышение инвестиционной привлекательности Краснодарского края, позволит привлечь ресурсы для строительства современной производственной инфраструктуры и динамичного развития конкурентоспособных производств. Например, уже планируется расширение площади индустриальных парков и промышленных технопарков в Краснодаре, Армавире и Кропоткине, в Белореченском, Динском и других районах Кубани. "Многое сделано, но и планы на перспективу также большие. В 2025 году на Кубани должны стартовать более 20 проектов по созданию и развитию импортозамещающих промышленных производств в области машино- и станкостроения, фармацевтики, радиоэлектроники. Внесенные нами изменения в краевое законодательство создают для этого благоприятные условия, что будет способствовать дальнейшему устойчивому росту промышленной отрасли, появлению в крае новых промышленных предприятий", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, краснодар, армавир