На Кубани инвесторы смогут получать землю под промпарки без торгов
На Кубани инвесторы получат землю в аренду без торгов для создания промпарков
Город Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому инвесторы смогут получать земельные участки в аренду без проведения торгов под размещение объектов промпарков для повышения инвестиционной привлекательности региона, сообщили в пресс-службе парламента.
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"Предлагается установить возможность предоставления названных земельных участков в аренду без проведения торгов под размещение объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, технологической и промышленной инфраструктуры промышленных технопарков или технологической, транспортной и коммунальной инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий с целью создания таковых. А также под размещение не менее двух инфраструктурных объектов для развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дальнейшее развитие территорий промпарков повлияет на повышение инвестиционной привлекательности Краснодарского края, позволит привлечь ресурсы для строительства современной производственной инфраструктуры и динамичного развития конкурентоспособных производств.
Например, уже планируется расширение площади индустриальных парков и промышленных технопарков в Краснодаре, Армавире и Кропоткине, в Белореченском, Динском и других районах Кубани.
"Многое сделано, но и планы на перспективу также большие. В 2025 году на Кубани должны стартовать более 20 проектов по созданию и развитию импортозамещающих промышленных производств в области машино- и станкостроения, фармацевтики, радиоэлектроники. Внесенные нами изменения в краевое законодательство создают для этого благоприятные условия, что будет способствовать дальнейшему устойчивому росту промышленной отрасли, появлению в крае новых промышленных предприятий", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.