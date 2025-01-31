https://ria.ru/20250131/hamas-1996625120.html

В ХАМАС заявили, что настаивали на полном прекращении огня в Газе

В ХАМАС заявили, что настаивали на полном прекращении огня в Газе - РИА Новости, 31.01.2025

В ХАМАС заявили, что настаивали на полном прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС в ходе переговоров по соглашению с Израилем настаивало на полном прекращении огня в секторе Газа, в то время как израильская сторона РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:22:00+03:00

2025-01-31T14:22:00+03:00

2025-01-31T14:22:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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КАИР, 31 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в ходе переговоров по соглашению с Израилем настаивало на полном прекращении огня в секторе Газа, в то время как израильская сторона предпочитала такие термины, как "перемирие" и "передислокация", заявил РИА Новости советник по СМИ в движении Тахер ан-Нуну. "Израиль писал на всех бумагах "перемирие", а не "прекращение огня", но мы настаивали на полном и постоянном прекращении огня. Они хотели использовать слово "передислокация" и заявляли, что слово "вывод" может привести к падению правительства (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху", - сказал ан-Нуну. Представитель ХАМАС добавил, что движение включило в соглашение выражение "реконструкция с компенсацией" и настаивало на термине "возвращение перемещенных лиц". Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250127/khamas-1995717891.html

https://ria.ru/20250126/peremirie-1995548035.html

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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году