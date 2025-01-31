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В ХАМАС заявили, что настаивали на полном прекращении огня в Газе - РИА Новости, 31.01.2025
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14:22 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/hamas-1996625120.html
В ХАМАС заявили, что настаивали на полном прекращении огня в Газе
В ХАМАС заявили, что настаивали на полном прекращении огня в Газе - РИА Новости, 31.01.2025
В ХАМАС заявили, что настаивали на полном прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС в ходе переговоров по соглашению с Израилем настаивало на полном прекращении огня в секторе Газа, в то время как израильская сторона РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:22:00+03:00
2025-01-31T14:22:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 31 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в ходе переговоров по соглашению с Израилем настаивало на полном прекращении огня в секторе Газа, в то время как израильская сторона предпочитала такие термины, как "перемирие" и "передислокация", заявил РИА Новости советник по СМИ в движении Тахер ан-Нуну. "Израиль писал на всех бумагах "перемирие", а не "прекращение огня", но мы настаивали на полном и постоянном прекращении огня. Они хотели использовать слово "передислокация" и заявляли, что слово "вывод" может привести к падению правительства (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху", - сказал ан-Нуну. Представитель ХАМАС добавил, что движение включило в соглашение выражение "реконструкция с компенсацией" и настаивало на термине "возвращение перемещенных лиц". Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250127/khamas-1995717891.html
https://ria.ru/20250126/peremirie-1995548035.html
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС заявили, что настаивали на полном прекращении огня в Газе

Советник ан-Нуну: ХАМАС настаивало на полном прекращении огня в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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КАИР, 31 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в ходе переговоров по соглашению с Израилем настаивало на полном прекращении огня в секторе Газа, в то время как израильская сторона предпочитала такие термины, как "перемирие" и "передислокация", заявил РИА Новости советник по СМИ в движении Тахер ан-Нуну.
"Израиль писал на всех бумагах "перемирие", а не "прекращение огня", но мы настаивали на полном и постоянном прекращении огня. Они хотели использовать слово "передислокация" и заявляли, что слово "вывод" может привести к падению правительства (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху", - сказал ан-Нуну.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Нетаньяху назвал ХАМАС "новыми нацистами"
27 января, 15:20
Представитель ХАМАС добавил, что движение включило в соглашение выражение "реконструкция с компенсацией" и настаивало на термине "возвращение перемещенных лиц".
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении условий перемирия
26 января, 14:03
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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