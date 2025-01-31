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"Всего лишь цифры". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025
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12:35 31.01.2025 (обновлено: 16:34 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/guardian-1996591604.html
"Всего лишь цифры". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ
"Всего лишь цифры". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025
"Всего лишь цифры". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ
Начавшийся в рядах ВСУ кризис дезертирства получил широкую огласку в украинских СМИ, пишет Guardian. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Начавшийся в рядах ВСУ кризис дезертирства получил широкую огласку в украинских СМИ, пишет Guardian."Проблема дезертирства стала популярной темой в СМИ на Украине", — говорится в материале.Журналист указал, что украинская армия страдает от острой нехватки пехоты, а уставшие от боевых действий военнослужащие ВСУ бегут из своих частей.По словам опрошенного бывшего украинского военного, он сбежал из армии из-за того, что после ранения ему приказали вернуться обратно на передовую."Я понял, что я — никто. Всего лишь цифра", — посетовал опрошенный дезертир.Британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
https://ria.ru/20250131/nato-1996579363.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
"Всего лишь цифры". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ

Guardian: в рядах ВСУ начался кризис дезертирства

© Getty Images / Anadolu/Piotr SobikУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Piotr Sobik
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Начавшийся в рядах ВСУ кризис дезертирства получил широкую огласку в украинских СМИ, пишет Guardian.
«
"Проблема дезертирства стала популярной темой в СМИ на Украине", — говорится в материале.
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Журналист указал, что украинская армия страдает от острой нехватки пехоты, а уставшие от боевых действий военнослужащие ВСУ бегут из своих частей.
По словам опрошенного бывшего украинского военного, он сбежал из армии из-за того, что после ранения ему приказали вернуться обратно на передовую.
«
"Я понял, что я — никто. Всего лишь цифра", — посетовал опрошенный дезертир.
Британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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