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Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" купить "дочку" Goldman Sachs - РИА Новости, 31.01.2025
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13:43 31.01.2025 (обновлено: 15:40 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/goldmansachs-1996613885.html
Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" купить "дочку" Goldman Sachs
Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" купить "дочку" Goldman Sachs - РИА Новости, 31.01.2025
Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" купить "дочку" Goldman Sachs
Президент России Владимир Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" приобрести российскую "дочку" американской банковской группы Goldman Sach, соответствующее... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:43:00+03:00
2025-01-31T15:40:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" приобрести российскую "дочку" американской банковской группы Goldman Sach, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Разрешить совершение закрытым акционерным обществом "БАЛЧУГ КАПИТАЛ" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества c ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", принадлежащих Голдман Сакс Груп, Инк. (Goldman Sachs Group, Inc.)", - говорится в документе.Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами. Согласно опубликованной в середине января отчетности, чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года увеличилась в 1,7 раза и составила 13,525 миллиарда долларов.ООО "Голдман Сакс Банк", 100% уставного капитала которого принадлежит "Голдман Сакс Груп, Инк", согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Москве; председателем правления является Владислав Авсиевич. Банк России в прошлом году аннулировал его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, а также на осуществление дилерской деятельности на основании соответствующих заявлений кредитной организации.Опубликованное распоряжение не содержит иных уточнений, касающихся ЗАО "Балчуг Капитал", кроме его наименования. Однако известно о существовании инвестиционной фирмы Balchug Capital. Согласно размещенной на ее сайте информации, создана Давидом Амаряном в 2010 году со штаб-квартирой в Ереване. В 2023 году сообщалось, что этот инвестфонд выкупил у американской компании Hines московский торговый центр "Метрополис", а у финских акционеров - EKE Finance Oy и Vicus Oy - БЦ "Пулково Скай" около аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге.
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экономика, россия, владимир путин, нью-йорк (город), пулково (аэропорт), hines, москва
Экономика, Россия, Владимир Путин, Нью-Йорк (город), Пулково (аэропорт), Hines, Москва
Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" купить "дочку" Goldman Sachs

Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" купить "дочку" группы Goldman Sachs

© AP Photo / Richard Drew, FileВывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Richard Drew, File
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" приобрести российскую "дочку" американской банковской группы Goldman Sach, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Разрешить совершение закрытым акционерным обществом "БАЛЧУГ КАПИТАЛ" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества c ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", принадлежащих Голдман Сакс Груп, Инк. (Goldman Sachs Group, Inc.)", - говорится в документе.
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Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами. Согласно опубликованной в середине января отчетности, чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года увеличилась в 1,7 раза и составила 13,525 миллиарда долларов.
ООО "Голдман Сакс Банк", 100% уставного капитала которого принадлежит "Голдман Сакс Груп, Инк", согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Москве; председателем правления является Владислав Авсиевич. Банк России в прошлом году аннулировал его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, а также на осуществление дилерской деятельности на основании соответствующих заявлений кредитной организации.
Опубликованное распоряжение не содержит иных уточнений, касающихся ЗАО "Балчуг Капитал", кроме его наименования. Однако известно о существовании инвестиционной фирмы Balchug Capital. Согласно размещенной на ее сайте информации, создана Давидом Амаряном в 2010 году со штаб-квартирой в Ереване. В 2023 году сообщалось, что этот инвестфонд выкупил у американской компании Hines московский торговый центр "Метрополис", а у финских акционеров - EKE Finance Oy и Vicus Oy - БЦ "Пулково Скай" около аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинНью-Йорк (город)Пулково (аэропорт)HinesМосква
 
 
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