https://ria.ru/20250131/goldmansachs-1996613885.html

Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" купить "дочку" Goldman Sachs

Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" купить "дочку" Goldman Sachs - РИА Новости, 31.01.2025

Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" купить "дочку" Goldman Sachs

Президент России Владимир Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" приобрести российскую "дочку" американской банковской группы Goldman Sach, соответствующее... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:43:00+03:00

2025-01-31T13:43:00+03:00

2025-01-31T15:40:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

нью-йорк (город)

пулково (аэропорт)

hines

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150763/54/1507635410_0:78:3880:2261_1920x0_80_0_0_94e5eff12e67e21875c5053ded501ae9.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Балчуг Капитал" приобрести российскую "дочку" американской банковской группы Goldman Sach, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Разрешить совершение закрытым акционерным обществом "БАЛЧУГ КАПИТАЛ" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества c ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", принадлежащих Голдман Сакс Груп, Инк. (Goldman Sachs Group, Inc.)", - говорится в документе.Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами. Согласно опубликованной в середине января отчетности, чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года увеличилась в 1,7 раза и составила 13,525 миллиарда долларов.ООО "Голдман Сакс Банк", 100% уставного капитала которого принадлежит "Голдман Сакс Груп, Инк", согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Москве; председателем правления является Владислав Авсиевич. Банк России в прошлом году аннулировал его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, а также на осуществление дилерской деятельности на основании соответствующих заявлений кредитной организации.Опубликованное распоряжение не содержит иных уточнений, касающихся ЗАО "Балчуг Капитал", кроме его наименования. Однако известно о существовании инвестиционной фирмы Balchug Capital. Согласно размещенной на ее сайте информации, создана Давидом Амаряном в 2010 году со штаб-квартирой в Ереване. В 2023 году сообщалось, что этот инвестфонд выкупил у американской компании Hines московский торговый центр "Метрополис", а у финских акционеров - EKE Finance Oy и Vicus Oy - БЦ "Пулково Скай" около аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250113/google--1993515365.html

https://rsport.ria.ru/20250127/dolg-1995726975.html

россия

нью-йорк (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, нью-йорк (город), пулково (аэропорт), hines, москва