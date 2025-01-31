https://ria.ru/20250131/film--1996726585.html

"Воздух" Алексея Германа — младшего получил главный приз "Золотого орла"

"Воздух" Алексея Германа — младшего получил главный приз "Золотого орла" - РИА Новости, 31.01.2025

"Воздух" Алексея Германа — младшего получил главный приз "Золотого орла"

Картина "Воздух" Алексея Германа — младшего стала лучшим игровым фильмом премии "Золотой орел" за 2024 год, объявил актер Сергей Безруков. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:02:00+03:00

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культура

алексей герман-младший

золотой орел (премия)

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сергей безруков

никита высоцкий

мосфильм

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Картина "Воздух" Алексея Германа — младшего стала лучшим игровым фильмом премии "Золотой орел" за 2024 год, объявил актер Сергей Безруков."Достойный режиссер, достойное кино, достойная тема защитников Отечества. "Орлу" для того, чтобы летать, необходим "Воздух", — сказал Безруков на церемонии, объявляя победителя.В финале были также заявлены "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко и "Любовь Советского Союза" Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, "Вечная зима" Николая Ларионова и "Смотри на меня!" Владимира Грамматикова."Воздух" также получил "орлов" за лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж (награждены Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс, Семен Грицай), лучшую работу звукорежиссера (Никита Ганькин). Всего у картины шесть наград из 14 номинаций."Снимать фильм, где главные герои — женщины на войне, с одной стороны, легко, а с другой стороны, трудно, потому что намешано столько всего: патриотизм, страх смерти, желание любви. Все, из чего мы состоим, только в концентрации в тысячу раз больше", — сказал продюсер фильма, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.ХХIII торжественная церемония вручения премии проходила в первом павильоне "Мосфильма".Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

https://ria.ru/20250131/grammatikov-1996726085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алексей герман-младший, золотой орел (премия), новости культуры, россия, сергей безруков, никита высоцкий, мосфильм, александр андрющенко