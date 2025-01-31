"Воздух" Алексея Германа — младшего получил главный приз "Золотого орла"
"Воздух" Германа-младшего стал лучшим игровым фильмом премии "Золотой орел"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХХIII Торжественная церемония вручения премии "Золотой орел"
ХХIII Торжественная церемония вручения премии "Золотой орел"
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Картина "Воздух" Алексея Германа — младшего стала лучшим игровым фильмом премии "Золотой орел" за 2024 год, объявил актер Сергей Безруков.
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"Достойный режиссер, достойное кино, достойная тема защитников Отечества. "Орлу" для того, чтобы летать, необходим "Воздух", — сказал Безруков на церемонии, объявляя победителя.
В финале были также заявлены "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко и "Любовь Советского Союза" Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, "Вечная зима" Николая Ларионова и "Смотри на меня!" Владимира Грамматикова.
"Воздух" также получил "орлов" за лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж (награждены Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс, Семен Грицай), лучшую работу звукорежиссера (Никита Ганькин). Всего у картины шесть наград из 14 номинаций.
"Снимать фильм, где главные герои — женщины на войне, с одной стороны, легко, а с другой стороны, трудно, потому что намешано столько всего: патриотизм, страх смерти, желание любви. Все, из чего мы состоим, только в концентрации в тысячу раз больше", — сказал продюсер фильма, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
ХХIII торжественная церемония вручения премии проходила в первом павильоне "Мосфильма".
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.