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В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов
В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов - РИА Новости, 31.01.2025
В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов
Дипломат ЕС заявил, что нет сигналов, указывающих на прорыв в вопросе конфискации замороженных на Западе российских активов, пишет американская газета... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:19:00+03:00
2025-01-31T19:19:00+03:00
2025-01-31T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дипломат ЕС заявил, что нет сигналов, указывающих на прорыв в вопросе конфискации замороженных на Западе российских активов, пишет американская газета Washington Post. "Я не вижу никаких сигналов, указывающих на надвигающийся прорыв", - приводит газета слова неназванного дипломата ЕС. По данным европейских чиновников, Бельгия, Германия и Франция выступают против этой идеи. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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в мире, россия, бельгия, германия, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, украина, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Германия, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Украина, Санкции в отношении России
В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов
WP: ЕС не видит сигналов, указывающих на прорыв в конфискации российских активов