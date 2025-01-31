https://ria.ru/20250131/es-1996709892.html

В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов

В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов - РИА Новости, 31.01.2025

В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов

Дипломат ЕС заявил, что нет сигналов, указывающих на прорыв в вопросе конфискации замороженных на Западе российских активов, пишет американская газета... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:19:00+03:00

2025-01-31T19:19:00+03:00

2025-01-31T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дипломат ЕС заявил, что нет сигналов, указывающих на прорыв в вопросе конфискации замороженных на Западе российских активов, пишет американская газета Washington Post. "Я не вижу никаких сигналов, указывающих на надвигающийся прорыв", - приводит газета слова неназванного дипломата ЕС. По данным европейских чиновников, Бельгия, Германия и Франция выступают против этой идеи. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995801057.html

https://ria.ru/20250117/aktivy-1994132204.html

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в мире, россия, бельгия, германия, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, украина, санкции в отношении россии