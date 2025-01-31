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В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов - РИА Новости, 31.01.2025
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19:19 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/es-1996709892.html
В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов
В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов - РИА Новости, 31.01.2025
В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов
Дипломат ЕС заявил, что нет сигналов, указывающих на прорыв в вопросе конфискации замороженных на Западе российских активов, пишет американская газета... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:19:00+03:00
2025-01-31T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дипломат ЕС заявил, что нет сигналов, указывающих на прорыв в вопросе конфискации замороженных на Западе российских активов, пишет американская газета Washington Post. "Я не вижу никаких сигналов, указывающих на надвигающийся прорыв", - приводит газета слова неназванного дипломата ЕС. По данным европейских чиновников, Бельгия, Германия и Франция выступают против этой идеи. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995801057.html
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в мире, россия, бельгия, германия, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, украина, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Германия, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Украина, Санкции в отношении России
В ЕС не увидели признаков прорыва в вопросе конфискации российских активов

WP: ЕС не видит сигналов, указывающих на прорыв в конфискации российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дипломат ЕС заявил, что нет сигналов, указывающих на прорыв в вопросе конфискации замороженных на Западе российских активов, пишет американская газета Washington Post.
"Я не вижу никаких сигналов, указывающих на надвигающийся прорыв", - приводит газета слова неназванного дипломата ЕС.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
На Украине хотят взыскать активы исполнительного директора "России сегодня"
27 января, 22:39
По данным европейских чиновников, Бельгия, Германия и Франция выступают против этой идеи.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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17 января, 09:44
 
В миреРоссияБельгияГерманияСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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