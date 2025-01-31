Алтайским компаниям представили меры поддержки экспорта
Алтайским компаниям представили меры поддержки экспорта в 2025 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Региональное представительство Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) представило предпринимателям Алтайского края меры поддержки экспортеров в 2025 году, сообщает центр.
"Эксперты рассказали бизнесу о перспективных направлениях экспорта и инструментах, которые позволят обеспечить устойчивые продажи за рубежом. В частности, производители сельскохозяйственной и продовольственной продукции продвигаются через сеть демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом. Программу реализуют совместно РЭЦ и Минсельхоз России", - говорится в сообщении.
Товарооборот России и Индии вырос в пять раз
29 января, 11:14
РЭЦ отмечает, что отдельное внимание было уделено программе продвижения под национальным брендом "Сделано в России", которая с 2025 года вошла в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Чтобы стать участником программы и получить поддержку в продвижении, компании получают бесплатный сертификат "Сделано в России", который подтверждает высокие характеристики продукции или услуг по пяти направлениям: качество, уникальность, надежность, экологичность и органическое происхождение.
"Предприятия Алтайского края являются успешными экспортерами и активными пользователями услуг Группы РЭЦ. Меры господдержки экспорта во многих ситуациях упрощают выход на внешние рынки, позволяют увеличить продажи и избежать ошибок, которые могут дорого стоить", - отметила эксперт по работе с экспортерами представительства РЭЦ в Новосибирске Анастасия Яковлева.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые пройдет в ОАЭ
28 января, 12:33
Всего бизнесу доступно более 140 услуг Российского экспортного центра. В числе наиболее популярных - страхование внешнеторговых сделок, кредитно-гарантийная поддержка от "Росэксимбанка" и ЭКСАР, помощь в участии в международных выставках под национальным брендом "Сделано в России", содействие в поиске иностранных контрагентов, консультации по вопросам сертификации продукции и логистики, учебные пособия и бесплатные вебинары.
Для удобства предпринимателей большинство услуг РЭЦ доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", через которую компании получили уже более 1,1 миллиона услуг.