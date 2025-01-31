Рейтинг@Mail.ru
Алтайским компаниям представили меры поддержки экспорта - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/eksport-1996685456.html
Алтайским компаниям представили меры поддержки экспорта
Алтайским компаниям представили меры поддержки экспорта - РИА Новости, 31.01.2025
Алтайским компаниям представили меры поддержки экспорта
Региональное представительство Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) представило предпринимателям Алтайского края меры поддержки экспортеров в 2025... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:22:00+03:00
2025-01-31T17:22:00+03:00
экономика
алтайский край
россия
китай
росэксимбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Региональное представительство Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) представило предпринимателям Алтайского края меры поддержки экспортеров в 2025 году, сообщает центр."Эксперты рассказали бизнесу о перспективных направлениях экспорта и инструментах, которые позволят обеспечить устойчивые продажи за рубежом. В частности, производители сельскохозяйственной и продовольственной продукции продвигаются через сеть демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом. Программу реализуют совместно РЭЦ и Минсельхоз России", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что отдельное внимание было уделено программе продвижения под национальным брендом "Сделано в России", которая с 2025 года вошла в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Чтобы стать участником программы и получить поддержку в продвижении, компании получают бесплатный сертификат "Сделано в России", который подтверждает высокие характеристики продукции или услуг по пяти направлениям: качество, уникальность, надежность, экологичность и органическое происхождение.Например, в рамках программы РЭЦ проводит фестивали-ярмарки "Сделано в России". Четыре таких мероприятия уже прошли в Китае. Ближайший фестиваль состоится в феврале в Абу-Даби, ОАЭ."Предприятия Алтайского края являются успешными экспортерами и активными пользователями услуг Группы РЭЦ. Меры господдержки экспорта во многих ситуациях упрощают выход на внешние рынки, позволяют увеличить продажи и избежать ошибок, которые могут дорого стоить", - отметила эксперт по работе с экспортерами представительства РЭЦ в Новосибирске Анастасия Яковлева.Всего бизнесу доступно более 140 услуг Российского экспортного центра. В числе наиболее популярных - страхование внешнеторговых сделок, кредитно-гарантийная поддержка от "Росэксимбанка" и ЭКСАР, помощь в участии в международных выставках под национальным брендом "Сделано в России", содействие в поиске иностранных контрагентов, консультации по вопросам сертификации продукции и логистики, учебные пособия и бесплатные вебинары.Для удобства предпринимателей большинство услуг РЭЦ доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", через которую компании получили уже более 1,1 миллиона услуг.
https://ria.ru/20250129/tovarooborot-1996069226.html
https://ria.ru/20250128/festival-yarmarka-1995872490.html
алтайский край
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_7660a054e6c8f793eb1babca3a492bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алтайский край, россия, китай, росэксимбанк
Экономика, Алтайский край, Россия, Китай, Росэксимбанк
Алтайским компаниям представили меры поддержки экспорта

Алтайским компаниям представили меры поддержки экспорта в 2025 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
РЭЦ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Региональное представительство Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) представило предпринимателям Алтайского края меры поддержки экспортеров в 2025 году, сообщает центр.
"Эксперты рассказали бизнесу о перспективных направлениях экспорта и инструментах, которые позволят обеспечить устойчивые продажи за рубежом. В частности, производители сельскохозяйственной и продовольственной продукции продвигаются через сеть демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом. Программу реализуют совместно РЭЦ и Минсельхоз России", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Товарооборот России и Индии вырос в пять раз
29 января, 11:14
РЭЦ отмечает, что отдельное внимание было уделено программе продвижения под национальным брендом "Сделано в России", которая с 2025 года вошла в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Чтобы стать участником программы и получить поддержку в продвижении, компании получают бесплатный сертификат "Сделано в России", который подтверждает высокие характеристики продукции или услуг по пяти направлениям: качество, уникальность, надежность, экологичность и органическое происхождение.
Например, в рамках программы РЭЦ проводит фестивали-ярмарки "Сделано в России". Четыре таких мероприятия уже прошли в Китае. Ближайший фестиваль состоится в феврале в Абу-Даби, ОАЭ.
"Предприятия Алтайского края являются успешными экспортерами и активными пользователями услуг Группы РЭЦ. Меры господдержки экспорта во многих ситуациях упрощают выход на внешние рынки, позволяют увеличить продажи и избежать ошибок, которые могут дорого стоить", - отметила эксперт по работе с экспортерами представительства РЭЦ в Новосибирске Анастасия Яковлева.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые пройдет в ОАЭ
28 января, 12:33
Всего бизнесу доступно более 140 услуг Российского экспортного центра. В числе наиболее популярных - страхование внешнеторговых сделок, кредитно-гарантийная поддержка от "Росэксимбанка" и ЭКСАР, помощь в участии в международных выставках под национальным брендом "Сделано в России", содействие в поиске иностранных контрагентов, консультации по вопросам сертификации продукции и логистики, учебные пособия и бесплатные вебинары.
Для удобства предпринимателей большинство услуг РЭЦ доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", через которую компании получили уже более 1,1 миллиона услуг.
 
ЭкономикаАлтайский крайРоссияКитайРосэксимбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала