https://ria.ru/20250131/eksport-1996685456.html

Алтайским компаниям представили меры поддержки экспорта

Алтайским компаниям представили меры поддержки экспорта - РИА Новости, 31.01.2025

Алтайским компаниям представили меры поддержки экспорта

Региональное представительство Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) представило предпринимателям Алтайского края меры поддержки экспортеров в 2025... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:22:00+03:00

2025-01-31T17:22:00+03:00

2025-01-31T17:22:00+03:00

экономика

алтайский край

россия

китай

росэксимбанк

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Региональное представительство Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) представило предпринимателям Алтайского края меры поддержки экспортеров в 2025 году, сообщает центр."Эксперты рассказали бизнесу о перспективных направлениях экспорта и инструментах, которые позволят обеспечить устойчивые продажи за рубежом. В частности, производители сельскохозяйственной и продовольственной продукции продвигаются через сеть демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом. Программу реализуют совместно РЭЦ и Минсельхоз России", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что отдельное внимание было уделено программе продвижения под национальным брендом "Сделано в России", которая с 2025 года вошла в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Чтобы стать участником программы и получить поддержку в продвижении, компании получают бесплатный сертификат "Сделано в России", который подтверждает высокие характеристики продукции или услуг по пяти направлениям: качество, уникальность, надежность, экологичность и органическое происхождение.Например, в рамках программы РЭЦ проводит фестивали-ярмарки "Сделано в России". Четыре таких мероприятия уже прошли в Китае. Ближайший фестиваль состоится в феврале в Абу-Даби, ОАЭ."Предприятия Алтайского края являются успешными экспортерами и активными пользователями услуг Группы РЭЦ. Меры господдержки экспорта во многих ситуациях упрощают выход на внешние рынки, позволяют увеличить продажи и избежать ошибок, которые могут дорого стоить", - отметила эксперт по работе с экспортерами представительства РЭЦ в Новосибирске Анастасия Яковлева.Всего бизнесу доступно более 140 услуг Российского экспортного центра. В числе наиболее популярных - страхование внешнеторговых сделок, кредитно-гарантийная поддержка от "Росэксимбанка" и ЭКСАР, помощь в участии в международных выставках под национальным брендом "Сделано в России", содействие в поиске иностранных контрагентов, консультации по вопросам сертификации продукции и логистики, учебные пособия и бесплатные вебинары.Для удобства предпринимателей большинство услуг РЭЦ доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", через которую компании получили уже более 1,1 миллиона услуг.

https://ria.ru/20250129/tovarooborot-1996069226.html

https://ria.ru/20250128/festival-yarmarka-1995872490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, алтайский край, россия, китай, росэксимбанк