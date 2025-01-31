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В Приднестровье снизился экспорт продукции из-за энергокризиса
В Приднестровье снизился экспорт продукции из-за энергокризиса - РИА Новости, 31.01.2025
В Приднестровье снизился экспорт продукции из-за энергокризиса
Экспорт продукции в Приднестровье в связи с энергокризисом снизился более чем наполовину, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:40:00+03:00
2025-01-31T08:40:00+03:00
2025-01-31T08:41:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Экспорт продукции в Приднестровье в связи с энергокризисом снизился более чем наполовину, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Резко, более чем наполовину, упал экспорт продукции… С учетом ущерба, нанесенного энергетическим кризисом, Верховный совет (парламент - ред.) уже принял решение внести серьезные изменения в бюджет текущего (2025 - ред.) года. Приоритет, безусловно, сохраняется за выполнением социальных обязательств перед населением", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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кишинев, украина, европа, вадим красносельский, газпром, транзит газа через украину, в мире
Кишинев, Украина, Европа, Вадим Красносельский, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
В Приднестровье снизился экспорт продукции из-за энергокризиса
Красносельский: экспорт продукции в Приднестровье снизился более чем наполовину