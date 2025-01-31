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В Приднестровье снизился экспорт продукции из-за энергокризиса - РИА Новости, 31.01.2025
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08:40 31.01.2025 (обновлено: 08:41 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/eksport-1996534142.html
В Приднестровье снизился экспорт продукции из-за энергокризиса
В Приднестровье снизился экспорт продукции из-за энергокризиса - РИА Новости, 31.01.2025
В Приднестровье снизился экспорт продукции из-за энергокризиса
Экспорт продукции в Приднестровье в связи с энергокризисом снизился более чем наполовину, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:40:00+03:00
2025-01-31T08:41:00+03:00
кишинев
украина
европа
вадим красносельский
газпром
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в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Экспорт продукции в Приднестровье в связи с энергокризисом снизился более чем наполовину, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Резко, более чем наполовину, упал экспорт продукции… С учетом ущерба, нанесенного энергетическим кризисом, Верховный совет (парламент - ред.) уже принял решение внести серьезные изменения в бюджет текущего (2025 - ред.) года. Приоритет, безусловно, сохраняется за выполнением социальных обязательств перед населением", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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кишинев, украина, европа, вадим красносельский, газпром, транзит газа через украину, в мире
Кишинев, Украина, Европа, Вадим Красносельский, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
В Приднестровье снизился экспорт продукции из-за энергокризиса

Красносельский: экспорт продукции в Приднестровье снизился более чем наполовину

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Экспорт продукции в Приднестровье в связи с энергокризисом снизился более чем наполовину, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Резко, более чем наполовину, упал экспорт продукции… С учетом ущерба, нанесенного энергетическим кризисом, Верховный совет (парламент - ред.) уже принял решение внести серьезные изменения в бюджет текущего (2025 - ред.) года. Приоритет, безусловно, сохраняется за выполнением социальных обязательств перед населением", - сказал Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР
30 января, 08:32
 
КишиневУкраинаЕвропаВадим КрасносельскийГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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