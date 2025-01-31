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В Екатеринбурге неизвестный вынес из банка около семи миллионов рублей - РИА Новости, 31.01.2025
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20:46 31.01.2025 (обновлено: 21:37 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/ekaterinburg-1996719028.html
В Екатеринбурге неизвестный вынес из банка около семи миллионов рублей
В Екатеринбурге неизвестный вынес из банка около семи миллионов рублей - РИА Новости, 31.01.2025
В Екатеринбурге неизвестный вынес из банка около семи миллионов рублей
Неизвестный в маске и с предметом, похожим на пистолет, вынес из банка в Екатеринбурге порядка семи миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T20:46:00+03:00
2025-01-31T21:37:00+03:00
происшествия
екатеринбург
орджоникидзевский район
валерий горелых
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Неизвестный в маске и с предметом, похожим на пистолет, вынес из банка в Екатеринбурге порядка семи миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Сегодня в 19:16 (17:16 мск. — Прим. ред.) в помещение банковской организации на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства, принадлежащие банку, на сумму порядка семи миллионов рублей. Точный ущерб сейчас определяется", — сказал он. Он отметил, что на место ЧП начальник свердловского главка МВД Александр Мешков направил усиленную следственно-оперативную группу полиции и криминалистов."Сыщики уголовного розыска анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев нападения. Представители МВД устанавливают возможных очевидцев совершенного преступления, а также отрабатывают на причастность к нему ранее судимых лиц, состоящих на оперативных учетах, и так называемых гастролеров", — добавил собеседник агентства.После тщательного изучения обстоятельств случившегося полиция примет процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, добавил Горелых.
https://ria.ru/20250124/tjumen-1995286044.html
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происшествия, екатеринбург, орджоникидзевский район, валерий горелых, россия
Происшествия, Екатеринбург, Орджоникидзевский район, Валерий Горелых, Россия
В Екатеринбурге неизвестный вынес из банка около семи миллионов рублей

В Екатеринбурге неизвестный в маске вынес из банка около семи миллионов рублей

© Кадр видео из соцсетейМесто происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге
Место происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Неизвестный в маске и с предметом, похожим на пистолет, вынес из банка в Екатеринбурге порядка семи миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сегодня в 19:16 (17:16 мск. — Прим. ред.) в помещение банковской организации на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства, принадлежащие банку, на сумму порядка семи миллионов рублей. Точный ущерб сейчас определяется", — сказал он.
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Он отметил, что на место ЧП начальник свердловского главка МВД Александр Мешков направил усиленную следственно-оперативную группу полиции и криминалистов.
"Сыщики уголовного розыска анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев нападения. Представители МВД устанавливают возможных очевидцев совершенного преступления, а также отрабатывают на причастность к нему ранее судимых лиц, состоящих на оперативных учетах, и так называемых гастролеров", — добавил собеседник агентства.
После тщательного изучения обстоятельств случившегося полиция примет процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, добавил Горелых.
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ПроисшествияЕкатеринбургОрджоникидзевский районВалерий ГорелыхРоссия
 
 
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