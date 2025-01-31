https://ria.ru/20250131/ekaterinburg-1996719028.html

В Екатеринбурге неизвестный вынес из банка около семи миллионов рублей

В Екатеринбурге неизвестный вынес из банка около семи миллионов рублей - РИА Новости, 31.01.2025

В Екатеринбурге неизвестный вынес из банка около семи миллионов рублей

Неизвестный в маске и с предметом, похожим на пистолет, вынес из банка в Екатеринбурге порядка семи миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T20:46:00+03:00

2025-01-31T20:46:00+03:00

2025-01-31T21:37:00+03:00

происшествия

екатеринбург

орджоникидзевский район

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Неизвестный в маске и с предметом, похожим на пистолет, вынес из банка в Екатеринбурге порядка семи миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Сегодня в 19:16 (17:16 мск. — Прим. ред.) в помещение банковской организации на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства, принадлежащие банку, на сумму порядка семи миллионов рублей. Точный ущерб сейчас определяется", — сказал он. Он отметил, что на место ЧП начальник свердловского главка МВД Александр Мешков направил усиленную следственно-оперативную группу полиции и криминалистов."Сыщики уголовного розыска анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев нападения. Представители МВД устанавливают возможных очевидцев совершенного преступления, а также отрабатывают на причастность к нему ранее судимых лиц, состоящих на оперативных учетах, и так называемых гастролеров", — добавил собеседник агентства.После тщательного изучения обстоятельств случившегося полиция примет процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, добавил Горелых.

https://ria.ru/20250124/tjumen-1995286044.html

https://ria.ru/20250122/moskva-1994933583.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, орджоникидзевский район, валерий горелых, россия