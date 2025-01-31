В Екатеринбурге неизвестный вынес из банка около семи миллионов рублей
В Екатеринбурге неизвестный в маске вынес из банка около семи миллионов рублей
© Кадр видео из соцсетейМесто происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге
© Кадр видео из соцсетей
Место происшествия, где неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Неизвестный в маске и с предметом, похожим на пистолет, вынес из банка в Екатеринбурге порядка семи миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сегодня в 19:16 (17:16 мск. — Прим. ред.) в помещение банковской организации на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства, принадлежащие банку, на сумму порядка семи миллионов рублей. Точный ущерб сейчас определяется", — сказал он.
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Он отметил, что на место ЧП начальник свердловского главка МВД Александр Мешков направил усиленную следственно-оперативную группу полиции и криминалистов.
"Сыщики уголовного розыска анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев нападения. Представители МВД устанавливают возможных очевидцев совершенного преступления, а также отрабатывают на причастность к нему ранее судимых лиц, состоящих на оперативных учетах, и так называемых гастролеров", — добавил собеседник агентства.
После тщательного изучения обстоятельств случившегося полиция примет процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, добавил Горелых.
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