https://ria.ru/20250131/efimov-1996580240.html
Ефимов: технопарк построят на участке бывшей промзоны Москвы по КРТ
Ефимов: технопарк построят на участке бывшей промзоны Москвы по КРТ - РИА Новости, 31.01.2025
Ефимов: технопарк построят на участке бывшей промзоны Москвы по КРТ
Современный технопарк построят на участке бывшей промзоны "Силикатные дороги" в Хорошев-Мневниках по программе комплексного развития территории, сообщил заммэра РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:24:00+03:00
2025-01-31T14:24:00+03:00
2025-01-31T14:24:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 31 янв – РАИ Новости. Современный технопарк построят на участке бывшей промзоны "Силикатные дороги" в Хорошев-Мневниках по программе комплексного развития территории, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Для реорганизации участка бывшей промзоны “Силикатные улицы” площадью 0,52 гектара назначен оператор КРТ. В течение четырех лет здесь возведут современный технопарк. Объем вложений в развитие проекта оценивается более чем в два миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 195 миллионов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкрмплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в рамках реорганизации для жителей создадут около 600 рабочих мест. Сам участок находится недалеко от Шелепихинской набережной и станции МЦК Шелепиха. Сейчас здесь располагается неиспользуемый паркинг.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что площадь технопарка, который появится вместо недостроя, составит 20 тысяч квадратных метров. На территории проведут благоустройство и проложат новые дороги.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за прошлый год число проектов КРТ в городе выросло в 1,6 раза.
https://ria.ru/20250130/efimov-1996178873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: технопарк построят на участке бывшей промзоны Москвы по КРТ
Ефимов: технопарк возведут на участке бывшей московской промзоны по КРТ
МОСКВА, 31 янв – РАИ Новости. Современный технопарк построят на участке бывшей промзоны "Силикатные дороги" в Хорошев-Мневниках по программе комплексного развития территории, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Для реорганизации участка бывшей промзоны “Силикатные улицы” площадью 0,52 гектара назначен оператор КРТ. В течение четырех лет здесь возведут современный технопарк. Объем вложений в развитие проекта оценивается более чем в два миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 195 миллионов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкрмплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что в рамках реорганизации для жителей создадут около 600 рабочих мест. Сам участок находится недалеко от Шелепихинской набережной и станции МЦК Шелепиха. Сейчас здесь располагается неиспользуемый паркинг.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что площадь технопарка, который появится вместо недостроя, составит 20 тысяч квадратных метров. На территории проведут благоустройство и проложат новые дороги.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за прошлый год число проектов КРТ в городе выросло в 1,6 раза.