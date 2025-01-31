https://ria.ru/20250131/efimov-1996497767.html

Ефимов: на востоке Москвы почти достроили две школы на 1,3 тысячи детей

Ефимов: на востоке Москвы почти достроили две школы на 1,3 тысячи детей - РИА Новости, 31.01.2025

Ефимов: на востоке Москвы почти достроили две школы на 1,3 тысячи детей

В столичных районах Богородское и Косино-Ухтомском идет строительство двух школ, где смогут учиться 1 375 детей, рассказал заммэра Москвы по градостроительной... РИА Новости, 31.01.2025

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. В столичных районах Богородское и Косино-Ухтомском идет строительство двух школ, где смогут учиться 1 375 детей, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что оба объекта возводят по адресной инвестиционной программе."Специалисты выполнили кладку внутренних стен и перегородок, устройство фасадов и наружного остекления зданий. Сейчас ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, продолжаются отделочные работы и благоустройство. Готовность объектов превышает 80 процентов, завершить строительство планируют в 2025 году", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Одна из школ будет находится в Богородском районе по адресу - улица Тюменская, дом 5. Школу площадью более 11,5 тысячи "квадратов" смогут посещать 600 человек. Внутри будут как учебные классы и спортзал, так и инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские помещения. Кроме того, площади кабинетов можно будет менять с помощью перегородок. Еще одна особенность – отдельные входы для учеников младших, средних и старших классов.Вторая школа сможет вмещать 550 учеников и 225 дошкольников. Пятиэтажное здание площадью 16,7 тысячи "квадратов" будет расположено в Косино-Ухтомском районе по адресу - улица Салтыковская, земельный участок 6б. В этой школе тоже будут лабораторно-исследовательские кабинеты инженерного и медицинского направлений, а еще залы для занятий музыкой и физкультурой. В здании будет сооружен комфортный переход из дошкольного отделения в основное. На улице установят 10 детских площадок для разных возрастов и две большие спортивные зоны.В обоих школах смогут учиться дети с ограниченными возможностями по здоровью.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в Москве построили более 80 образовательных, медицинских, культурных и спортивных объектов.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы