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Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни - РИА Новости, 31.01.2025
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09:00 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/dva-kryla-monasheskoy-zhizni-1996393577.html
Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни
Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни - РИА Новости, 31.01.2025
Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни
Монашество – это совершенно новая жизнь. Сестра в монастыре приобретает навык к молитве, чтению, трудам. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого. Что является центром духовной жизни сестёр обители, какими примерами глубочайшего послушания пропитана дивеевская история?
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
вот оно, дивеево
серафим саровский (прохор мошнин)
религия
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Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни
Монашество – это совершенно новая жизнь. Сестра в монастыре приобретает навык к молитве, чтению, трудам. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого. Что является центром духовной жизни сестёр обители, какими примерами глубочайшего послушания пропитана дивеевская история?
audio/mpeg
Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни
Монашество – это совершенно новая жизнь. Сестра в монастыре приобретает навык к молитве, чтению, трудам. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого. Что является центром духовной жизни сестёр обители, какими примерами глубочайшего послушания пропитана дивеевская история?
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:Яндекс.МузыкаApple PodcastsSoundstreamСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор эпизода: Ильинцева КаринаГолоса эпизода: Юрий Беляев, Артем Буфтяк, Анастасия КудрявцеваМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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серафим саровский (прохор мошнин), религия, аудио
Вот оно, Дивеево, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Религия
Вот оно, Дивеево

Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни

Вот оно, Дивеево
Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни
Вчера, 09:00
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Дзен
Монашество – это совершенно новая жизнь. Сестра в монастыре приобретает навык к молитве, чтению, трудам. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого. Что является центром духовной жизни сестёр обители, какими примерами глубочайшего послушания пропитана дивеевская история?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Soundstream
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Автор эпизода: Ильинцева Карина
Голоса эпизода: Юрий Беляев, Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
Вот оно, ДивеевоСерафим Саровский (Прохор Мошнин)Религия
 
 
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