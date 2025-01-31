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Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни
Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни - РИА Новости, 31.01.2025
Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни
Монашество – это совершенно новая жизнь. Сестра в монастыре приобретает навык к молитве, чтению, трудам. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого. Что является центром духовной жизни сестёр обители, какими примерами глубочайшего послушания пропитана дивеевская история?
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
вот оно, дивеево
серафим саровский (прохор мошнин)
религия
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Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни
Монашество – это совершенно новая жизнь. Сестра в монастыре приобретает навык к молитве, чтению, трудам. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого. Что является центром духовной жизни сестёр обители, какими примерами глубочайшего послушания пропитана дивеевская история?
audio/mpeg
Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни
Монашество – это совершенно новая жизнь. Сестра в монастыре приобретает навык к молитве, чтению, трудам. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого. Что является центром духовной жизни сестёр обители, какими примерами глубочайшего послушания пропитана дивеевская история?
audio/mpeg
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серафим саровский (прохор мошнин), религия, аудио
Вот оно, Дивеево, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Религия
Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни
Монашество – это совершенно новая жизнь. Сестра в монастыре приобретает навык к молитве, чтению, трудам. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого. Что является центром духовной жизни сестёр обители, какими примерами глубочайшего послушания пропитана дивеевская история?