https://ria.ru/20250131/dva-kryla-monasheskoy-zhizni-1996393577.html

Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни

Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни - РИА Новости, 31.01.2025

Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни

Монашество – это совершенно новая жизнь. Сестра в монастыре приобретает навык к молитве, чтению, трудам. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого. Что является центром духовной жизни сестёр обители, какими примерами глубочайшего послушания пропитана дивеевская история?

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

вот оно, дивеево

серафим саровский (прохор мошнин)

религия

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Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни Монашество – это совершенно новая жизнь. Сестра в монастыре приобретает навык к молитве, чтению, трудам. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого. Что является центром духовной жизни сестёр обители, какими примерами глубочайшего послушания пропитана дивеевская история? audio/mpeg

Послушание и молитва – два крыла монашеской жизни Монашество – это совершенно новая жизнь. Сестра в монастыре приобретает навык к молитве, чтению, трудам. В монашестве человек может открыть в себе главное дарование – способность к общению с Богом, восприятию Духа Святого. Что является центром духовной жизни сестёр обители, какими примерами глубочайшего послушания пропитана дивеевская история? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

серафим саровский (прохор мошнин), религия, аудио