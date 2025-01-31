https://ria.ru/20250131/dubenskaya-1996533032.html
Суд обязал Google защитить ролики российского блогера Дубенской
Суд обязал Google защитить ролики российского блогера Дубенской - РИА Новости, 31.01.2025
Суд обязал Google защитить ролики российского блогера Дубенской
Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление российского блогера Валерии Дубенской к Google о защите исключительных прав на её ролики на YouTube про кулинарию, сбор РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:32:00+03:00
2025-01-31T08:32:00+03:00
2025-01-31T08:32:00+03:00
технологии
youtube
google
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление российского блогера Валерии Дубенской к Google о защите исключительных прав на её ролики на YouTube про кулинарию, сбор урожая и прогулки на свежем воздухе от действий третьих лиц, следует из судебных материалов, которые есть у РИА Новости. Дубенская обратилась в суд с целью защитить аудиовизуальные произведения "Помидоры на закатку", "Утро на стройке", "Прогулка перед сном", "Проверяем хоздвор", "Обзор нашей стройки", "Всем доброе утро", "Чаtк на крылечке", "На базаре", "Сезон сбора урожая", "Закатываем салат", размещённые на YouTube. По ее мнению, ответчик, будучи информационным посредником, "совершает действия и создает условия для неправомерного использования произведения без согласия истца, тем самым нарушаются исключительные права истца". Представитель Google в суде возражал против удовлетворения требований. Ответчик утверждал, что YouTube является площадкой для размещения контента, "не осуществляет предварительную проверку размещенной пользователем информации, поэтому не контролирует и не несет ответственности за действия третьих лиц". Суд же указал, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение. Кроме того, там подчеркнули, что использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность при наличии вины нарушителя. Тем самым судья встал на сторону заявительницы и фактически запретил YouTube создание технических условий, обеспечивающих размещение роликов Дубенской другими пользователями.
https://ria.ru/20250114/dagestan-1993743620.html
https://ria.ru/20250129/google--1996023823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, youtube, google
Технологии, YouTube, Google
Суд обязал Google защитить ролики российского блогера Дубенской
Суд обязал Google защитить ролики российского блогера Дубенской на YouTube
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление российского блогера Валерии Дубенской к Google о защите исключительных прав на её ролики на YouTube про кулинарию, сбор урожая и прогулки на свежем воздухе от действий третьих лиц, следует из судебных материалов, которые есть у РИА Новости.
Дубенская обратилась в суд с целью защитить аудиовизуальные произведения "Помидоры на закатку", "Утро на стройке", "Прогулка перед сном", "Проверяем хоздвор", "Обзор нашей стройки", "Всем доброе утро", "Чаtк на крылечке", "На базаре", "Сезон сбора урожая", "Закатываем салат", размещённые на YouTube
.
По ее мнению, ответчик, будучи информационным посредником, "совершает действия и создает условия для неправомерного использования произведения без согласия истца, тем самым нарушаются исключительные права истца".
Представитель Google
в суде возражал против удовлетворения требований. Ответчик утверждал, что YouTube является площадкой для размещения контента, "не осуществляет предварительную проверку размещенной пользователем информации, поэтому не контролирует и не несет ответственности за действия третьих лиц".
Суд же указал, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение. Кроме того, там подчеркнули, что использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность при наличии вины нарушителя. Тем самым судья встал на сторону заявительницы и фактически запретил YouTube создание технических условий, обеспечивающих размещение роликов Дубенской другими пользователями.