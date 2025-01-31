Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал Google защитить ролики российского блогера Дубенской - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/dubenskaya-1996533032.html
Суд обязал Google защитить ролики российского блогера Дубенской
Суд обязал Google защитить ролики российского блогера Дубенской - РИА Новости, 31.01.2025
Суд обязал Google защитить ролики российского блогера Дубенской
Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление российского блогера Валерии Дубенской к Google о защите исключительных прав на её ролики на YouTube про кулинарию, сбор РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:32:00+03:00
2025-01-31T08:32:00+03:00
технологии
youtube
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:113:3076:1843_1920x0_80_0_0_3e51ece616a55899cc276214783d8608.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление российского блогера Валерии Дубенской к Google о защите исключительных прав на её ролики на YouTube про кулинарию, сбор урожая и прогулки на свежем воздухе от действий третьих лиц, следует из судебных материалов, которые есть у РИА Новости. Дубенская обратилась в суд с целью защитить аудиовизуальные произведения "Помидоры на закатку", "Утро на стройке", "Прогулка перед сном", "Проверяем хоздвор", "Обзор нашей стройки", "Всем доброе утро", "Чаtк на крылечке", "На базаре", "Сезон сбора урожая", "Закатываем салат", размещённые на YouTube. По ее мнению, ответчик, будучи информационным посредником, "совершает действия и создает условия для неправомерного использования произведения без согласия истца, тем самым нарушаются исключительные права истца". Представитель Google в суде возражал против удовлетворения требований. Ответчик утверждал, что YouTube является площадкой для размещения контента, "не осуществляет предварительную проверку размещенной пользователем информации, поэтому не контролирует и не несет ответственности за действия третьих лиц". Суд же указал, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение. Кроме того, там подчеркнули, что использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность при наличии вины нарушителя. Тем самым судья встал на сторону заявительницы и фактически запретил YouTube создание технических условий, обеспечивающих размещение роликов Дубенской другими пользователями.
https://ria.ru/20250114/dagestan-1993743620.html
https://ria.ru/20250129/google--1996023823.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_4bce9b3f19b709820063451c127dff25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, youtube, google
Технологии, YouTube, Google
Суд обязал Google защитить ролики российского блогера Дубенской

Суд обязал Google защитить ролики российского блогера Дубенской на YouTube

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление российского блогера Валерии Дубенской к Google о защите исключительных прав на её ролики на YouTube про кулинарию, сбор урожая и прогулки на свежем воздухе от действий третьих лиц, следует из судебных материалов, которые есть у РИА Новости.
Дубенская обратилась в суд с целью защитить аудиовизуальные произведения "Помидоры на закатку", "Утро на стройке", "Прогулка перед сном", "Проверяем хоздвор", "Обзор нашей стройки", "Всем доброе утро", "Чаtк на крылечке", "На базаре", "Сезон сбора урожая", "Закатываем салат", размещённые на YouTube.
Автомобиль МВД Дагестана - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Дагестане блогера оштрафовали за опасные маневры в свадебном кортеже
14 января, 22:42
По ее мнению, ответчик, будучи информационным посредником, "совершает действия и создает условия для неправомерного использования произведения без согласия истца, тем самым нарушаются исключительные права истца".
Представитель Google в суде возражал против удовлетворения требований. Ответчик утверждал, что YouTube является площадкой для размещения контента, "не осуществляет предварительную проверку размещенной пользователем информации, поэтому не контролирует и не несет ответственности за действия третьих лиц".
Суд же указал, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение. Кроме того, там подчеркнули, что использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность при наличии вины нарушителя. Тем самым судья встал на сторону заявительницы и фактически запретил YouTube создание технических условий, обеспечивающих размещение роликов Дубенской другими пользователями.
Женщина проходит мимо офиса Google в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Сумма штрафа Google превысила 1,8 дуодециллиона рублей, пишет РБК
29 января, 02:25
 
ТехнологииYouTubeGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала