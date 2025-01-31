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ВСУ за неделю потеряли свыше тысячи военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 31.01.2025 (обновлено: 12:57 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/dnr-1996596450.html
ВСУ за неделю потеряли свыше тысячи военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли свыше тысячи военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 31.01.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше тысячи военных в зоне действий "Востока"
Украинские подразделения потеряли свыше 1015 военнослужащих, четыре танка и 31 орудие артиллерии в зоне "Востока", освобождена Великая Новоселка в ДНР, сообщили РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:53:00+03:00
2025-01-31T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли свыше 1015 военнослужащих, четыре танка и 31 орудие артиллерии в зоне "Востока", освобождена Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1015 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ за неделю потеряли свыше тысячи военных в зоне действий "Востока"

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 1015 военных, четыре танка и 31 орудие артиллерии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли свыше 1015 военнослужащих, четыре танка и 31 орудие артиллерии в зоне "Востока", освобождена Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1015 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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