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ВСУ за неделю потеряли свыше тысячи военных в зоне действий "Востока"

ВСУ за неделю потеряли свыше тысячи военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 31.01.2025

ВСУ за неделю потеряли свыше тысячи военных в зоне действий "Востока"

Украинские подразделения потеряли свыше 1015 военнослужащих, четыре танка и 31 орудие артиллерии в зоне "Востока", освобождена Великая Новоселка в ДНР, сообщили РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:53:00+03:00

2025-01-31T12:53:00+03:00

2025-01-31T12:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли свыше 1015 военнослужащих, четыре танка и 31 орудие артиллерии в зоне "Востока", освобождена Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1015 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250131/gerasimov-1996544530.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия