https://ria.ru/20250131/delo-1996586723.html

СК завел дело после исчезновения 13-летней девочки в Тюменской области

СК завел дело после исчезновения 13-летней девочки в Тюменской области - РИА Новости, 31.01.2025

СК завел дело после исчезновения 13-летней девочки в Тюменской области

В Тюменской области завели дело после исчезновения 13-летней девочки, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:19:00+03:00

2025-01-31T12:19:00+03:00

2025-01-31T12:47:00+03:00

происшествия

тюменская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 31 янв — РИА Новости. В Тюменской области завели дело после исчезновения 13-летней девочки, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета."Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки. Следователями СК России совместно с оперативными подразделениями УМВД России по Тюменской области выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление ее местонахождения", — указано в релизе.По версии следствия, 30 января в селе Княжево ребенка увезли на автомобиле Kia Rio темного цвета с госномером с цифрами 290. В машине находились двое неизвестных. О местонахождении девочки ничего не известно.Следствие попросило всех, кому что-либо известно о пропавшей, позвонить по телефону круглосуточной оперативной связи: 8-904-491-43-25. Конфиденциальность гарантируется.О проверке информации об исчезновении подростка сообщали в региональном главке МВД.По данным местных СМИ, двое молодых людей силой усадили в машину 13-летнюю девочку, которую подкараулили у выхода из школы.

https://ria.ru/20250123/devochka-1995177640.html

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Похищение 13-летней девочки в тюменском селе Княжево Уголовное дело завели после исчезновения в тюменском селе Княжево 13-летней девочки, которую увезли неизвестные, сообщили в управлении СК. 2025-01-31T12:19 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)