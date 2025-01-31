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СК завел дело после исчезновения 13-летней девочки в Тюменской области
СК завел дело после исчезновения 13-летней девочки в Тюменской области - РИА Новости, 31.01.2025
СК завел дело после исчезновения 13-летней девочки в Тюменской области
В Тюменской области завели дело после исчезновения 13-летней девочки, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:19:00+03:00
2025-01-31T12:19:00+03:00
2025-01-31T12:47:00+03:00
происшествия
тюменская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 31 янв — РИА Новости. В Тюменской области завели дело после исчезновения 13-летней девочки, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета."Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки. Следователями СК России совместно с оперативными подразделениями УМВД России по Тюменской области выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление ее местонахождения", — указано в релизе.По версии следствия, 30 января в селе Княжево ребенка увезли на автомобиле Kia Rio темного цвета с госномером с цифрами 290. В машине находились двое неизвестных. О местонахождении девочки ничего не известно.Следствие попросило всех, кому что-либо известно о пропавшей, позвонить по телефону круглосуточной оперативной связи: 8-904-491-43-25. Конфиденциальность гарантируется.О проверке информации об исчезновении подростка сообщали в региональном главке МВД.По данным местных СМИ, двое молодых людей силой усадили в машину 13-летнюю девочку, которую подкараулили у выхода из школы.
https://ria.ru/20250123/devochka-1995177640.html
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Похищение 13-летней девочки в тюменском селе Княжево
Уголовное дело завели после исчезновения в тюменском селе Княжево 13-летней девочки, которую увезли неизвестные, сообщили в управлении СК.
2025-01-31T12:19
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происшествия, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюменская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после исчезновения 13-летней девочки в Тюменской области
СК возбудил дело после исчезновения 13-летней девочки в селе в Тюменской области