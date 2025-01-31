https://ria.ru/20250131/daniya-1996536758.html

Около половины датчан считают, что США представляют угрозу для страны

Около половины датчан считают, что США представляют угрозу для страны - РИА Новости, 31.01.2025

Около половины датчан считают, что США представляют угрозу для страны

Почти половина датчан считают, что США представляют угрозу для Дании на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании получить контроль над... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T09:10:00+03:00

2025-01-31T09:10:00+03:00

2025-01-31T13:45:00+03:00

в мире

гренландия

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сша

дональд трамп

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Почти половина датчан считают, что США представляют угрозу для Дании на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании получить контроль над Гренландией, следует из опроса исследовательской компании YouGov, опубликованного газетой Guardian. Согласно результатам опроса, 46% респондентов считают США "очень большой", либо "довольно большой" угрозой для Дании. При этом угрозу для страны со стороны КНДР и Ирана видят лишь 44% и 40% граждан Дании соответственно. Кроме того, 78% опрошенных выступили против продажи Гренландии США, при этом 72% датчан заявили, что окончательное решение должно быть принято Гренландией, а не Данией. Опрос был проведен с 15 по 22 января среди более тысячи граждан Дании. Данные о статистической погрешности не приводятся. Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html

https://ria.ru/20250125/bolshinstvo-1995447531.html

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп