Около половины датчан считают, что США представляют угрозу для страны
Guardian: 46% датчан считают, что США представляют угрозу для страны
© Getty Images / Stefano GuidiКопенгаген, Дания
© Getty Images / Stefano Guidi
Копенгаген, Дания. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Почти половина датчан считают, что США представляют угрозу для Дании на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании получить контроль над Гренландией, следует из опроса исследовательской компании YouGov, опубликованного газетой Guardian.
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Кроме того, 78% опрошенных выступили против продажи Гренландии США, при этом 72% датчан заявили, что окончательное решение должно быть принято Гренландией, а не Данией.
Опрос был проведен с 15 по 22 января среди более тысячи граждан Дании. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.