https://ria.ru/20250131/chekhiya-1996515959.html

Пивную культуру в Чехии внесли в список нематериального наследия

Пивную культуру в Чехии внесли в список нематериального наследия - РИА Новости, 31.01.2025

Пивную культуру в Чехии внесли в список нематериального наследия

Министерство культуры Чехии включило чешскую пивную культуру в список нематериального культурного наследия республики, что приблизило ее к подаче заявки на... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T01:59:00+03:00

2025-01-31T01:59:00+03:00

2025-01-31T01:59:00+03:00

чехия

германия

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ПРАГА, 31 января – РИА Новости. Министерство культуры Чехии включило чешскую пивную культуру в список нематериального культурного наследия республики, что приблизило ее к подаче заявки на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило в четверг агентство ЧТК со ссылкой на министра культуры Мартина Баксу. "Министерство культуры включило культуру пива в республиканский Список нематериального культурного наследия. Это позволяет нам рассчитывать в ближайшем будущем на подачу заявки в ЮНЕСКО о включении нашей пивной культуры в список всемирного наследия, который ведется под эгидой этой организации", - сказал Бакса. По словам министра, Национальный совет по традиционной народной культуре рекомендовал включить пивную культуру в список, целью которого является защита и развитие нематериального культурного наследия в Чехии. Номинация была разработана Ассоциацией пивоваренных и солодовых заводов страны совместно с экспертами. В настоящее время в Чехии насчитывается более 550 пивоваренных заводов, в пивоваренной отрасли занято около 65 тысяч человек, а в 2023 году она принесла в госбюджет в виде налогов 29 миллиардов крон (около 1,2 миллиарда долларов). "Мы гордимся тем, что культура, связанная с пивом, становится частью нематериального культурного наследия нашей республики. Это поможет нам и дальше поддерживать, защищать и развивать данную, исключительно уникальную культуру", — отметил Томаш Слунечко, исполнительный директор Ассоциации пивоваренных и солодовых заводов. Чехия становится третьей европейской страной после Германии и Бельгии, которая признала свою пивную культуру нематериальным культурным наследием. В 2016 году бельгийская пивная культура была также включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО). "Мы не скрываем, что в будущем также хотели бы побороться за включение в список ЮНЕСКО", — сказал Слунечко. Включение в Список нематериального культурного наследия Чехии является необходимым условием для возможного включения в список ЮНЕСКО. Пивная культура будет включена в число других чешских нематериальных благ, таких как ручное изготовление стекла или кукольный театр. В список также входит город Жатец (на западе страны) и окружающий его регион выращивания жатецкого хмеля. В 2023 году регион был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Чешская пивная культура объединяет самые маленькие сельские пивные и крупные известные городские пивбары и рестораны, их гостей и владельцев пивных. В конкурсе, помимо прочего, оценивается благоустройство ландшафта в виде выращивания хмеля и ячменя, традиционное искусство пивоварения и мастерство барменов. Ассоциация заявила, что на всех значимых этапах истории чешская пивная культура была важной частью встреч и обмена мнениями между людьми и, таким образом, поддерживала единение людей.

https://ria.ru/20250129/chekhiya-1996050678.html

https://ria.ru/20250120/germanija-1994534106.html

https://ria.ru/20250101/pivo-1992206379.html

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чехия, германия, бельгия, юнеско