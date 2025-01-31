https://ria.ru/20250131/bloomberg-1996618756.html
"Новые трудности". СМИ сообщили Украине ужасные новости
"Новые трудности". СМИ сообщили Украине ужасные новости - РИА Новости, 31.01.2025
"Новые трудности". СМИ сообщили Украине ужасные новости
У России появляются союзники в Европе в неподходящий для Украины момент, пишет Bloomberg. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:05:00+03:00
2025-01-31T14:05:00+03:00
2025-01-31T14:05:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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роберт фицо
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. У России появляются союзники в Европе в неподходящий для Украины момент, пишет Bloomberg."Националистический крен в таких странах, как Словакия, Австрия, Хорватия и Венгрия, ставит под сомнение поддержку Украины как раз на этапе, когда президент Владимир Зеленский столкнулся с новыми трудностями после возвращения в Белый дом Дональда Трампа", — говорится в материале.Журналисты указали, что все больше европейских лидеров поддерживают российскую позицию в конфликте или хотя бы выступают против полной поддержки Украины.Накануне премьер Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник напомнит Европейской комиссии о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250131/guardian-1996591604.html
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в мире, украина, словакия, владимир зеленский, дональд трамп, россия, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Роберт Фицо
"Новые трудности". СМИ сообщили Украине ужасные новости
Bloomberg: у России появляются союзники в Европе в неудачный для Украины момент