В США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы
В США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы, всего обнаружено 41 тело
© AP Photo / Julio CortezПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
© AP Photo / Julio Cortez
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном, а всего было обнаружено 41 тело, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли.
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"Сорок один набор останков был извлечен и 28 жертв были положительно идентифицированы", - сообщил он журналистам на брифинге.
Доннелли добавил, что власти уже сообщили 18-ти семьям погибших об их утрате.
От также отметил, что властям необходимо поднять самолет из воды, чтобы закончить поиски останков погибших.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как сообщил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.