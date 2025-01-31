https://ria.ru/20250131/aviakatastrofa-1996731126.html

В США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы

В США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы - РИА Новости, 31.01.2025

В США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы

Власти США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном, а всего было обнаружено 41 тело, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:54:00+03:00

2025-01-31T22:54:00+03:00

2025-01-31T23:08:00+03:00

сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

бостон

евгения шишкова

вадим наумов

american airlines

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном, а всего было обнаружено 41 тело, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли."Сорок один набор останков был извлечен и 28 жертв были положительно идентифицированы", - сообщил он журналистам на брифинге.Доннелли добавил, что власти уже сообщили 18-ти семьям погибших об их утрате.От также отметил, что властям необходимо поднять самолет из воды, чтобы закончить поиски останков погибших.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Как сообщил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250131/pentagon-1996729992.html

https://ria.ru/20250131/tramp-1996666064.html

сша

бостон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, бостон, евгения шишкова, вадим наумов, american airlines